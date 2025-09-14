США не смогут ввести жесткие санкции против РФ, анонсированные Трампом

Президент США Дональд Трамп предложил странам НАТО усилить санкции против России, потребовав полного отказа от российской нефти и введения высоких пошлин на китайские товары. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Он утверждает, что такие меры помогут завершить конфликт на Украине, хотя эксперты считают эти условия нереалистичными, отмечается в зарубежном издании.

На фоне давления со стороны Вашингтона отношения с Индией ухудшились. В ответ на сотрудничество Нью-Дели с Москвой, Трамп ввел 25-процентные пошлины на индийский импорт, включая дополнительный тариф за закупки российской нефти.

Индия отказалась выполнять эти требования, подчеркнув приверженность свободной торговле.

Фото: pixabay