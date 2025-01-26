Интересно было видеть Лукашенко вживую, он выступает очень энергично – корреспондент из Финляндии

Хейкки Хейсканен, корреспондент радиостанции (Финляндия):

Конечно, интересный формат. Поспорить – это не моя работа, это задать вопросы. И надо сказать, что это был такой долгий-долгий формат, что у меня уже времени мало и надо сейчас спешить. У меня скоро прямой эфир будет, так что...

– А вы Президента первый раз видели вживую?

– Первый раз вживую.

– Ну и как, отличается от картинки, которая тиражируется?

– Ну, я много, конечно, смотрел его выступлений раньше, так что интересно было видеть живьем, конечно. Он выступает очень энергично.