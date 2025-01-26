Прямой эфир

Интересно было видеть Лукашенко вживую, он выступает очень энергично – корреспондент из Финляндии

26 января 2025 19:01
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Еще одно мнение о Лукашенко по горячим следам от радиожурналиста из Финляндии в программе «Неделя» на СТВ.

Интересно было видеть Лукашенко вживую, он выступает очень энергично – корреспондент из Финляндии-2

Хейкки Хейсканен, корреспондент радиостанции (Финляндия):
Конечно, интересный формат. Поспорить – это не моя работа, это задать вопросы. И надо сказать, что это был такой долгий-долгий формат, что у меня уже времени мало и надо сейчас спешить. У меня скоро прямой эфир будет, так что...
– А вы Президента первый раз видели вживую?
– Первый раз вживую.
– Ну и как, отличается от картинки, которая тиражируется?
– Ну, я много, конечно, смотрел его выступлений раньше, так что интересно было видеть живьем, конечно. Он выступает очень энергично.

# сми # Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко

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