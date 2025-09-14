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«Более трёх миллионов». Активист Робинсон назвал количество протестующих в Англии

14 сентября 2025 13:38
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«Более трёх миллионов». Активист Робинсон назвал количество протестующих в Англии-0

В Лондоне прошел митинг приверженцев правого активиста Томми Робинсона под лозунгом «Соедини королевство». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в нем принимали участие порядка трех миллионов человек, однако полицейские оценили число протестующих в 110 000. Участники прошли шествием от Рассел-сквер до Уайтхолла, неся британские флаги и скандируя лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Главными темами стали критика миграционной политики и отстаивание свободы слова.

Робинсон называл мероприятие «праздником свободы слова», а его оппоненты – «праздником ненависти и лжи». В толпе были портреты застреленного американского активиста Чарли Кирка.

В это же время состоялся контрпротест, на которого левые активисты выступили за прием беженцев. Для поддержания порядка было задействовано более тысячи полицейских.

Фото: pixabay

# Международная политика # Великобритания # Кир Стармер

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