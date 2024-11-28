Заголовки один громче другого – как зарубежные СМИ реагируют на запуск «Орешника»
Ответственность за эскалацию украинского конфликта после пуска «Орешника», в которой Запад с пеной у рта обвиняет Россию, полностью лежит на США и их сателлитах. Лондон и Вашингтон – известные провокаторы – не раз подливали масло в огонь мировых конфликтов. На этот раз пламя вспыхнуло с такой силой, что может выйти из-под контроля в любую минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но ведь удар «Орешника» не причина, а следствие необдуманных решений заигравшихся в войну западных политиков. Сначала власти соединенного королевства разрешили Украине бить своими ракетами Storm Shadow вглубь России. Затем использование ВСУ дальнобойных американских ATACMS санкционировал Байден.
А ведь их не раз предупреждали о красных линиях и последствиях таких шагов. Но на западе все же решили проверить, где пролегает граница терпения России. Удары по Брянской и Курской областям стали откровенной провокацией. Пока СМИ подогревали интерес к теме, в НАТО ждали, что же предпримет Москва. И вот испытания в боевых условиях «Орешника» – баллистической ракеты с разделяющимися боеголовками в неядерном исполнении. Удар по репутации Запада и сигнал всем, кто поддерживает киевский режим. Заголовки один громче другого. «Орешник» наделал много шума не только на боевом поле, но и в информационном.
«США и Великобритания санкционировали использование американских ракет ATACMS и поставляемых Великобританией ракет Storm Shadow, что стало серьезным изменением политики» – сообщает британская медиакорпорация BBC.
А вот на что обращает внимание канадский «CBS News»: Москва в течение нескольких месяцев предупреждала США и их союзников по НАТО о том, что не стоит разрешать Украине запускать западные ракеты по территории России.
11 минут до Берлина и 15 до Парижа. Эксперты посчитали, за сколько «Орешник» долетит до европейских городов. Британия на этом фоне предложила усилить поддержку Украины. Лондон передал ВСУ десятки ракет Storm Shadow. Вложиться в обороноспособность Киева подбивают и других союзников. Продолжается давление на Берлин. А вот вдруг обедневшая Германия ослабила поддержку Украины из-за финансовых проблем, но не только. Канцлер ФРГ категорически против передачи Киеву немецких ракет Taurus. В очередной раз Олаф Шольц заявил об этом журналистам.