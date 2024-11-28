Ответственность за эскалацию украинского конфликта после пуска «Орешника», в которой Запад с пеной у рта обвиняет Россию, полностью лежит на США и их сателлитах. Лондон и Вашингтон – известные провокаторы – не раз подливали масло в огонь мировых конфликтов. На этот раз пламя вспыхнуло с такой силой, что может выйти из-под контроля в любую минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но ведь удар «Орешника» не причина, а следствие необдуманных решений заигравшихся в войну западных политиков. Сначала власти соединенного королевства разрешили Украине бить своими ракетами Storm Shadow вглубь России. Затем использование ВСУ дальнобойных американских ATACMS санкционировал Байден.