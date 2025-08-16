«Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл». Что пишут мировые СМИ по итогам саммита в Аляске

Отличия от приема Зеленского в Белом доме бросаются в глаза, подчеркивают журналисты. Контента хватит на долгое время. Но первая реакция, как говорится, бесценна. Американское издание New York Times удивляется, насколько удачной встреча оказалась для Путина. Цитата: «Эта встреча стала серьезной дипломатической авантюрой со стороны Трампа, на которую вряд ли отважились бы его предшественники, и была воспринята как победа Путина».

А следом настоящий информационный переполох спровоцировала встреча Путина и Трампа. Таблоиды пестрят рассуждениями об итогах саммита России и США на Аляске. Общая реакция – потрясение от того, какой теплой оказалась встреча.

А теперь к мировым СМИ, у которых давно не было такого количества информационных поводов. И теперь этот новостной поток аналитики, прогнозов и цитат просто не остановить. И хотя мнения экспертов расходятся по многим пунктам, одно абсолютно очевидно: такое внимание к теме служит доказательством, что сфера интересов неизбежно смещается в сторону взаимоотношений России и США, а также к Беларуси как к главному союзнику России и знаковому игроку на политической арене, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Давайте проанализируем, как формировался этот заряд медиавзрыва. Сначала масла в огонь подлило интервью Александра Лукашенко американскому Time, потом телефонный разговор нашего Президента с Трампом и восторженные отзывы в соцсети главы Белого дома, потом общение с его представителем Коулом.

Эксперт CNN, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности, высказался еще более однозначно: «Ясно, кто вышел победителем из сегодняшней встречи. Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл». Путин «проделал большой путь к восстановлению отношений, что, как я всегда считал, было его ключевой целью», – объяснил Болтон.

Встреча на Аляске может стать беспроигрышной для двух лидеров, считает издание The Guardian. В свою очередь, Bloomberg выразило мысль, что саммит на Аляске можно назвать победой Президента России независимо от итогов переговоров. По мнению агентства, приглашение российского лидера в США свидетельствует о потеплении отношений между Москвой и Вашингтоном во вторую каденцию Дональда Трампа.

Газета Wall Street Journal не стесняется в сравнениях: «Аляска стала центром Вселенной на выходные». Издание называет встречу политиков исторической. Цитата Times: в Украине царят разные чувства и мнения, от закатывания глаз, как будто ничего уже не изменится, до крайней нервозности по поводу возможных последствий. Washington Post анализирует: у лидеров России и США состоялся короткий и необычный разговор на взлетной полосе, продемонстрировавший тепло в их отношениях и, несомненно, вызвавший тревогу в Европе.

Европейским лидерам тяжело смириться с тем, как Путина встретили в США. Как пишет New York Times, роль ЕС в переговорах по урегулированию украинского конфликта стала второстепенной. Телеканал CNN обратил внимание на порядок выступлений лидеров: как правило, на совместных пресс-конференциях первым выступает глава принимающей стороны, «однако сегодня в Анкоридже Президент Дональд Трамп наблюдал за тем, как Президент Владимир Путин начал пресс-конференцию».

Журналисты обращали внимание на все: от мимики до движения рук. Корреспондент CNN выделил три важных жеста Путина в отношении Трампа. Одним из них является решение российского лидера встретиться с Трампом на американской территории, вторым – встреча на военной базе. Третьим важным жестом журналист назвал решение политика сесть в машину американского коллеги.

Президент России нарушил традицию передвигаться за рубежом на своем автомобиле, пересев в лимузин главы Соединенных Штатов на Аляске. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal. Российский лидер улыбается в лимузине рядом с Трампом – в этом очевиден добрый знак. Цитата: «Улыбающийся и смеющийся Владимир Путин – не то, что часто видит весь мир».

Каждый жест президентов как под микроскопом. Общий вывод мировых СМИ: «Это очень дружеская встреча». И уже точно можно сказать, что продолжение следует.