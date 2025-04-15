Трём школам Минска присвоят имена легендарных командующих

Память знаменитых главнокомандующих Красной армии в преддверии 80-летия Великой Победы почтили в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу прибыли потомки легендарных военачальников: Ивана Баграмяна, Георгия Захарова, Константина Рокоссовского и Ивана Черняховского.

Внуки и правнуки героев возложили к подножию монумента Победы четыре венка, каждый из которых символизировал один из фронтов, которыми командовали полководцы. Церемония стала началом патриотического проекта «Четыре фронта – одна Победа».

Михаил Афанасьев, внук советского военачальника Г.Ф. Захарова:

Проявили себя все четверо главнокомандующих. Они прошли всю Беларусь за один месяц и добились своего. Поэтому мы их память всегда чтим. А вот то, что к этому подключается молодежь, я считаю, что это самое важное, что есть в сегодняшнем событии.

Баграмян, Захаров, Рокоссовский, Черняховский – в их честь названы улицы столицы, а вскоре имена героев будут присвоены еще и трем минским школам. Сегодня эти учреждения образования посетили потомки великих военачальников. В одной из них открыли музей. Учителя вместе с учениками собрали две сотни различных экспонатов. Выставка разделена на несколько тематических блоков. Ключевой из них посвящен прославленному советскому военачальнику Ивану Баграмяну. Войска под его командованием сыграли важную роль в реализации Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион».

Иван Баграмян, внук советского военачальника И.Х. Баграмяна:

Помнят о наших полководцах, называют школы, улицы, парки и так далее их именами. Это как раз-то говорит о том, что память жива, и что те подрастающие поколения будут знакомы с именами и героями, которые одержали победу в Великой Отечественной войне.