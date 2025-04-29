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Музей Холокоста открыли в школе Смиловичей – показываем ценные экспонаты

29 апреля 2025 11:49
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В Смиловичской средней школе № 1 открылся музей Холокоста. В качестве экспонатов – уникальные вещи, принадлежавшие еврейской общине, которая проживала на территории района. А экскурсоводы – обычные школьники, для которых история родного края – больше, чем просто страницы книг. Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Музей Холокоста открыли в школе Смиловичей – показываем ценные экспонаты-2

Несколько современных залов, свыше 200 экспонатов, среди которых чемодан, патефон, радио, скрипка, машинка для стрижки. За каждым предметом – своя история. Все старинные раритеты рассказывают, как жили, работали и отдыхали евреи. Ведь, как известно, здесь проживала большая и дружная община.

Музей Холокоста открыли в школе Смиловичей – показываем ценные экспонаты-4

Ирина Батура, директор Средней школы № 1 Смиловичей:
История создания этого музея связана напрямую с педагогическим проектом, который мы реализовывали в школе два года. В этот педагогический проект подключились все — и учащиеся, и педагоги. Равнодушными не остались, потому что тема Холокоста, массового уничтожения людей, не может равнодушным оставить никого.

Городской поселок Смиловичи всегда был многонациональным, но еврейское население занимало преобладающее количество. Эта трагедия коснулась почти каждой семьи, либо близкого родственника, либо соседа, который жил в Смиловичах. Полторы тысячи людей коснулась эта трагедия. 

Музей Холокоста открыли в школе Смиловичей – показываем ценные экспонаты-6

Всего в Червенском районе Холокост затронул 5 700 человек. Только в самом городском поселке Смиловичах погибли свыше 2 000 евреев. Эту трагедию в черно-белых и цветных рисунках передали сами школьники.

Подробности смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # История # Музеи # Школы Беларуси

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