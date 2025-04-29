Музей Холокоста открыли в школе Смиловичей – показываем ценные экспонаты

В Смиловичской средней школе № 1 открылся музей Холокоста. В качестве экспонатов – уникальные вещи, принадлежавшие еврейской общине, которая проживала на территории района. А экскурсоводы – обычные школьники, для которых история родного края – больше, чем просто страницы книг. Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Несколько современных залов, свыше 200 экспонатов, среди которых чемодан, патефон, радио, скрипка, машинка для стрижки. За каждым предметом – своя история. Все старинные раритеты рассказывают, как жили, работали и отдыхали евреи. Ведь, как известно, здесь проживала большая и дружная община.

Ирина Батура, директор Средней школы № 1 Смиловичей:

История создания этого музея связана напрямую с педагогическим проектом, который мы реализовывали в школе два года. В этот педагогический проект подключились все — и учащиеся, и педагоги. Равнодушными не остались, потому что тема Холокоста, массового уничтожения людей, не может равнодушным оставить никого.

Городской поселок Смиловичи всегда был многонациональным, но еврейское население занимало преобладающее количество. Эта трагедия коснулась почти каждой семьи, либо близкого родственника, либо соседа, который жил в Смиловичах. Полторы тысячи людей коснулась эта трагедия.