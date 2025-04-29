Сейчас они говорят, что главное – сберечь мир. Директор школы рассказала, какие впечатления остаются после музея Холокоста

В Смиловичской средней школе № 1 открылся музей Холокоста. В качестве экспонатов – уникальные вещи, принадлежавшие еврейской общине, которая проживала на территории района. А экскурсоводы – обычные школьники, для которых история родного края – больше, чем просто страницы книг. Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Фотографии на больших макетах и баннерах. А рядом – символичное черное дерево с обгоревшими ветвями, которое уже никогда не даст ростки. А на нем – имена одних из тех многих евреев, кто пострадал от безжалостного Холокоста.

Когда создавался музей, вопрос Холокоста рассматривали широко. Одним Червенским районом не ограничивались. Изучали данные по всей стране, поэтому в музее хранится уникальная информация. Всего на территории Беларуси немцы создали десятки лагерей и около 300 гетто и мест массового уничтожения населения. А к концу октября 1943 года в нашей стране были убиты почти все евреи – по информации, от 600 до 800 тысяч человек.

Ирина Батура, директор Средней школы № 1 Смиловичей:

Мы всегда проводим рефлексию, что вы запомнили, выйдя из этого музея, какие выводы для себя сделали. Многие сначала к трагедии на Соломянке относились как-то – слышали что-то, кто-то рассказывал. Но когда они прошли через наши экскурсии, когда увидели и услышали, сколько страха было проведено в 1941 году таким массовым уничтожением, то их представления изменились.