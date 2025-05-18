«Это наша зависимость». Что думают дети, их родители и учителя о запрете гаджетов в школе?

Подготовка будущих специалистов начинается уже со школьной скамьи. Кстати, в новом учебном году школьников ждут изменения. С 1 сентября им запретят пользоваться мобильными телефонами в школе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дети будут сдавать гаджеты в начале занятий и забирать после окончания. За сохранность имущества можно не переживать. Гаджеты будут храниться в специальных ящиках под прицелом камер. Авторы нововведений считают, что они пойдут на пользу школьникам. А что думают о вето на смартфоны сами дети, их родители и учителя?

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

В руках 60 % населения Земли более 7 миллиардов смартфонов. Блокируем и, наоборот, разблокируем мы их более 100 раз в день. Живем в так называемой вселенной мессенджеров и входящих звонков. Так все-таки в плюс ли это? Портится зрение, теряется навык живого общения. Может быть, все-таки стоит сказать стоп мобильной среде хотя бы на время?

Доброе утро, ребята. Собираем телефоны. Отключите, пожалуйста, средства мобильной связи, чтобы они не гудели. Все гаджеты долой с глаз и под замок, вплоть до окончания уроков. Мешать учебному процессу и отдыху детей на переменах не должны.

У нас есть специальные металлические ячейки, которые установлены в металлических шкафчиках. Таким образом мы обеспечиваем сохранность этих мобильных телефонов.

Эта минская школа – одна из первых, кто объявил мобильный детокс. Скоро к новшеству присоединятся по всей стране. С 1 сентября в школах Беларуси еще больше ограничат использование смартфонов.

Екатерина Прохоцкая, учитель средней школы № 64 Минска:

Дети общаются на переменах, они стали более внимательными, собранными. Внимательно слушают на уроках, готовятся качественно дома, потому как понимают, что у них нет возможности заглянуть в интернет где-то даже во время перемен.

Такую новость на ура восприняли едва ли. В Telegram-каналы белорусских СМИ полетели лайки, дизлайки, огонечки и задумчивые смайлы, комментариев тоже масса. Кто-то такое нововведение давно ждал, кто-то высказал недоверие. Удастся ли осуществить задуманное? Для старшеклассников смартфон словно второе я. Настоящая атака началась и в родительских чатах. Ирина, мама выпускника, как раз была свидетелем всех онлайн-обсуждений.

Ирина Пухтеева:

Первый вопрос материальный шел, что вроде как это наша вещь, а вдруг мы ее должны кому-то отдавать. А вдруг она там побьется, поцарапается. Оказалось, что как раз таки меньше бьется и царапается, если телефон лежит в шкафчике, а не в кармане. Впрочем, и сын Ирины Александр, стипендиат президентского фонда, победитель республиканских конференций, тоже привык не сразу. Убедили. Да и плюсы запрета стали очевидны. Со временем поутихли и родители. Ирина Пухтеева:

Пытались первое время и спорить, и говорить о том, что телефоны необходимы для экстренной связи. Не только с родителями, а и с тренерами или еще с кем-то. Но, как оказалось, не так-то это все нужно и важно. Если необходима экстренная связь нам с ребенком, звоним классному руководителю, пишем, и информация идет практически моментально.

Старшеклассникам, конечно, сложнее всего. В интернете вся жизнь. И мессенджеры, и мобильные игры и даже, что уж скрывать, шпаргалки. Пришлось поменять привычный уклад. Изменения в общении одноклассников заметила и 10-классница Ева. Победительница конкурса ораторского мастерства эти навыки теперь помогает развивать своим школьным друзьям.

Ева Абойшева, учащаяся средней школы № 64 Минска:

После того как мы отдали наши телефоны преподавателям, стало намного веселее, мы стали больше общаться друг с другом.

Как говорится, перемены переменам рознь. Педагоги тоже заметили.

Татьяна Пригожаева, учитель гимназии № 13 Минска:

Если раньше мы видели постоянно сидящих на диванчиках у нас ребят с телефонами в руках. Они, как правило, не повторяли, не изучали что-то новое, а просто играли. Сейчас, мне кажется, у детей больше времени на то, чтобы пообщаться, подготовиться к следующему уроку, к самостоятельной или контрольной работе.