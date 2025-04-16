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Что такое атомкласс? Рассказала директор островецкой гимназии

16 апреля 2025 17:32
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Что такое атомкласс? Рассказала директор островецкой гимназии-2

Жанна Янцевич, директор гимназии № 1 Островца:
Второй атомкласс в республике планируется открыть у нас к новому учебному году. Программа «Атомклассы» – это замечательная инициатива госкорпорации «Росатом». Для того чтобы вступить в этот проект, наше учреждение проделало очень большую работу. Мы три месяца ожидали решения комиссии, сможем ли мы быть в этом проекте.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
То есть ребенок и дома смотрит на родителей-атомщиков, и в школе потом еще присматривается к этой профессии?

Жанна Янцевич:
Конечно, тем более, что реализация этой программы в учреждении – это совершенно новый уровень образования, новый уровень всех мероприятий, которые будут проходить в учреждении.

# Школы Беларуси # Школьники # Профессии # Евгений Пустовой

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