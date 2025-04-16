Что такое атомкласс? Рассказала директор островецкой гимназии

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Жанна Янцевич, директор гимназии № 1 Островца:

Второй атомкласс в республике планируется открыть у нас к новому учебному году. Программа «Атомклассы» – это замечательная инициатива госкорпорации «Росатом». Для того чтобы вступить в этот проект, наше учреждение проделало очень большую работу. Мы три месяца ожидали решения комиссии, сможем ли мы быть в этом проекте.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

То есть ребенок и дома смотрит на родителей-атомщиков, и в школе потом еще присматривается к этой профессии?

Жанна Янцевич:

Конечно, тем более, что реализация этой программы в учреждении – это совершенно новый уровень образования, новый уровень всех мероприятий, которые будут проходить в учреждении.