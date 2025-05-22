Прощай, школа! Лучшие выпускники страны празднуют «Последний звонок» в Гомеле

В 2025 году из белорусских школ выпустятся 56 тысяч 11-классников. Торжественные мероприятия пройдут 24 мая. Однако у самых активных и талантливых ребят есть возможность дважды принять участие в традиционном ритуале: в стенах родной школы и на республиканском празднике. В молодежной столице Беларуси – Гомеле – для гостей подготовили насыщенную программу и много сюрпризов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпиадница, эрудит и начинающий колумнист. Полина Смарцелова – личность разносторонняя. О талантах гимназистки из Жлобина знают далеко за пределами района. За плечами юной девушки немало побед: призовые места на Олимпиаде школьников Союзного государства, телевикторине, конкурсах ораторского мастерства и лингвистики. Впереди очередное важное испытание – выпускные экзамены и поступление в вуз.

Полина Смарцелова, учащаяся гимназии № 1 Жлобина:

Планирую поступать на факультет международных отношений БГУ. Специальность, которую я выбрала, это международная логистика. Потому что я очень люблю математику и иностранные языки. Это все объединяется в этой специальности, и я думаю, что мне будет очень интересно учиться. Конечно, переживаю, но, в принципе, я достаточно уверена в себе. У меня уже есть какие-то баллы за счет аттестата и Олимпиады, поэтому, в принципе, остальные баллы я вполне себе в состоянии набрать.

А пока есть уважительный повод отдохнуть – за старание и успехи девушку пригласили на Республиканский последний звонок. Как и 1 700 других целеустремленных, умных и творческих ребят из всех регионов страны. В год 80-летия Великой Победы у программы праздника исторический акцент – перед началом торжественной линейки молодежь возложила цветы к памятникам на Аллее Героев.