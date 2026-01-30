Туркменистан официально принял эстафету председательства СНГ

Туркменистан официально принял эстафету председательства в СНГ. Курс этой страны основан на принципах нейтралитета, добрососедства и равноправного партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туркменистан официально принял эстафету председательства в СНГ. Курс этой страны основан на принципах нейтралитета, добрососедства и равноправного партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2026-м на просторах Содружества будет уделено особое внимание развитию транспортных коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг». Особая роль отводится укреплению энергетической безопасности и стабильности поставок нефти и газа.
Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Через Туркменистан проходит несколько маршрутов очень важных – это «Восток – Запад», «Север – Юг». И сейчас как раз обсуждается вопрос с Москвой, Баку, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, относительно расширения этих маршрутов.
Второй вопрос – энергетический. Ведь обеспечение поставок газа и нефти, в сочетании со всеми соседями – это тоже один из важных пунктов этой Концепции.
Назаркулы Шакулыев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Беларуси, постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ:
Председательство будет осуществляться согласно основополагающих документов СНГ. Туркменистан исходит из того, что СНГ является важной значимой региональной площадкой, которая соединяет страны, имеющие общую историю, интересы, общую экономику.
В планах на нынешний год – проведение масштабных культурных и спортивных мероприятий. В 2026-м запланированы крупные соревнования и знаковый Форум творческой и научной интеллигенции стран Содружества.