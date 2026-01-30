Туркменистан официально принял эстафету председательства СНГ

Туркменистан официально принял эстафету председательства в СНГ. Курс этой страны основан на принципах нейтралитета, добрососедства и равноправного партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026-м на просторах Содружества будет уделено особое внимание развитию транспортных коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг». Особая роль отводится укреплению энергетической безопасности и стабильности поставок нефти и газа.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Через Туркменистан проходит несколько маршрутов очень важных – это «Восток – Запад», «Север – Юг». И сейчас как раз обсуждается вопрос с Москвой, Баку, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, относительно расширения этих маршрутов.

Второй вопрос – энергетический. Ведь обеспечение поставок газа и нефти, в сочетании со всеми соседями – это тоже один из важных пунктов этой Концепции.