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Туркменистан официально принял эстафету председательства СНГ

30 января 2026 05:51
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Туркменистан официально принял эстафету председательства в СНГ. Курс этой страны основан на принципах нейтралитета, добрососедства и равноправного партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туркменистан официально принял эстафету председательства СНГ-2

В 2026-м на просторах Содружества будет уделено особое внимание развитию транспортных коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг». Особая роль отводится укреплению энергетической безопасности и стабильности поставок нефти и газа.

Туркменистан официально принял эстафету председательства СНГ-4

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Через Туркменистан проходит несколько маршрутов очень важных – это «Восток – Запад», «Север – Юг». И сейчас как раз обсуждается вопрос с Москвой, Баку, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, относительно расширения этих маршрутов. 

Второй вопрос – энергетический. Ведь обеспечение поставок газа и нефти, в сочетании со всеми соседями – это тоже один из важных пунктов этой Концепции.

Туркменистан официально принял эстафету председательства СНГ-6

Назаркулы Шакулыев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Беларуси, постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ:
Председательство будет осуществляться согласно основополагающих документов СНГ. Туркменистан исходит из того, что СНГ является важной значимой региональной площадкой, которая соединяет страны, имеющие общую историю, интересы, общую экономику.

В планах на нынешний год – проведение масштабных культурных и спортивных мероприятий. В 2026-м запланированы крупные соревнования и знаковый Форум творческой и научной интеллигенции стран Содружества.

# СНГ # Сергей Лебедев # Назаркулы Шакулыев

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