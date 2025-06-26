35 мероприятий за 2 дня – в Минске стартовал IV Евразийский экономический форум
Минск в эти дни стал центром большой политики. К мероприятиям, которые принимает белорусская столица, приковано внимание международного сообщества. Для участия в IV Евразийском экономическом форуме и саммите лидеров ЕАЭС в нашу страну съезжаются главы ряда государств.
26 июня в течение дня в Минске ждут лидеров России, Узбекистана, наследного принца Абу-Даби, первого заместителя премьер-министра Монголии. География участников предстоящих мероприятий охватывает три десятка стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Укрепление технологического суверенитета – стратегическая задача ЕАЭС. Это подчеркнул премьер-министр Беларуси на торжественном открытии Евразийского экономического форума. Ведь, объединив уникальные компетенции, страны – участницы союза смогут создавать эксклюзивную продукцию, тем самым обеспечив себе технологическую независимость. И с реализацией этой стратегической задачи Беларусь может помочь партнерам.
Большой площадкой для конструктивного диалога стал Минский международный выставочный центр «БелЭкспо». О высоком интересе к Евразийскому экономическому форуму говорят цифры – для участия зарегистрировались свыше двух тысяч человек. Это представители стран – участниц ЕАЭС, а также партнеры Беларуси в СНГ, Азии и Африке. Многочисленные мероприятия форума освещают 40 медиа из 12 стран. Работает в выставочном комплексе и съемочная группа СТВ. Что сейчас происходит на полях форума?
Узнаем у Анастасии Ярощик-Корниенко.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Форум – это такая большая площадка, на которой проходит всестороннее обсуждение перспектив развития Союза. Немного истории. Впервые форум состоялся в 2022 году в Бишкеке. Белорусская столица принимает четвертую встречу по счету. В 9 часов утра состоялось открытие. С приветственным словом выступил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
Форум открыт. Главная тема – «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». Форум призван объединить усилия стран-участниц, представителей бизнеса, международных организаций и экспертов для выработки подходов и новых решений в области экономики, торговли, инвестиций и технологий.
Гоар Барсегян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:
В целом наша задача в рамках Евразийского экономического союза – развивать собственные технологии, повышать конкурентоспособность и снизить импортозависимость. Мы много уже говорили о запуске нового механизма финансирования кооперационных проектов в рамках ЕАЭС. Это сейчас такая реальная мера поддержки в рамках промышленной кооперации. Механизм запущен, одобрены два первых проекта в сфере железнодорожного машиностроения и сельхозмашиностроений на территории России и Казахстана с учетом белорусских предприятий. Сейчас уже на рассмотрении находятся порядка пяти новых проектных предложений.
Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Форум очень представительный. Будут выступать руководители трех важных интеграционных структур. Это ЕАЭС, СНГ, Шанхайская организация сотрудничества. Мне представляется, что вот такой высокий уровень этого форума свидетельствует востребованности и форума, и востребованности этих трех структур.
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Сайра Ызакова, заместитель министра юстиции Кыргызстана:
Мы сегодня собрались на такой площадке, чтобы обменяться опытом, как у нас происходит процесс интеграции, насколько активно, поделиться проблемами, которые у нас есть, найти общие пути решения, выработать общие направления. Я думаю, это платформа, сегодняшняя площадка для этого и создана, чтобы обсудить все эти вопросы.
Подробности в видео.