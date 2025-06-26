35 мероприятий за 2 дня – в Минске стартовал IV Евразийский экономический форум

Минск в эти дни стал центром большой политики. К мероприятиям, которые принимает белорусская столица, приковано внимание международного сообщества. Для участия в IV Евразийском экономическом форуме и саммите лидеров ЕАЭС в нашу страну съезжаются главы ряда государств.

26 июня в течение дня в Минске ждут лидеров России, Узбекистана, наследного принца Абу-Даби, первого заместителя премьер-министра Монголии. География участников предстоящих мероприятий охватывает три десятка стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Укрепление технологического суверенитета – стратегическая задача ЕАЭС. Это подчеркнул премьер-министр Беларуси на торжественном открытии Евразийского экономического форума. Ведь, объединив уникальные компетенции, страны – участницы союза смогут создавать эксклюзивную продукцию, тем самым обеспечив себе технологическую независимость. И с реализацией этой стратегической задачи Беларусь может помочь партнерам.

Большой площадкой для конструктивного диалога стал Минский международный выставочный центр «БелЭкспо». О высоком интересе к Евразийскому экономическому форуму говорят цифры – для участия зарегистрировались свыше двух тысяч человек. Это представители стран – участниц ЕАЭС, а также партнеры Беларуси в СНГ, Азии и Африке. Многочисленные мероприятия форума освещают 40 медиа из 12 стран. Работает в выставочном комплексе и съемочная группа СТВ. Что сейчас происходит на полях форума?