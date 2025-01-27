Лебедев: я своими глазами видел демократию Запада и США – нет у них морального права нас учить!

Оценка и заключение миссии наблюдателей от СНГ касательно прошедших в Беларуси президентских выборов для нас важны, об этом заявил Президент. Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Сергей Лебедев, Миссия наблюдателей СНГ приехала в Беларусь не для того, чтобы искать недостатки и после назвать электоральный процесс недемократичным, а чтобы устранить пробелы в случае их обнаружения. К слову, таких мало, чаще всего они носили технический характер. Что касается высказываний Запада, генсек СНГ заявил, что у Евросоюза нет морального права давать оценку избирательным процессам на постсоветском пространстве.