Лебедев: я своими глазами видел демократию Запада и США – нет у них морального права нас учить!

Оценка и заключение миссии наблюдателей от СНГ касательно прошедших в Беларуси президентских выборов для нас важны, об этом заявил Президент. Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул Сергей Лебедев, Миссия наблюдателей СНГ приехала в Беларусь не для того, чтобы искать недостатки и после назвать электоральный процесс недемократичным, а чтобы устранить пробелы в случае их обнаружения. К слову, таких мало, чаще всего они носили технический характер. Что касается высказываний Запада, генсек СНГ заявил, что у Евросоюза нет морального права давать оценку избирательным процессам на постсоветском пространстве.
Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси:
Я много лет проработал на Западе. И в Западной Германии, и в США. Я своими глазами видел эту демократию, о чем речь! Нет у них никакого морального права нас учить. Они вмешиваются в выборы на пространстве СНГ регулярно и грубо. Вот взять последние выборы в Грузии, несколько министров иностранных дел и другие политики из европейских стран, Прибалтики приехали и вместе с оппозицией ходили, бузили по улицам Тбилиси. Разве это не вмешательство? Вы можете себе представить, чтобы министр иностранных дел Рыженков, например, или Лавров приехали бы сейчас в Германию и вместе с Алисой Вайдель из «Альтернативы для Германии» или Сарой Вагенкнехт ходили бы и поддерживали эти партии по улицам Берлина? Это полный абсурд, никто даже представить себе этого не может, а они себе это позволяют.