В Латвии стартуют военные учения НАТО с участием 4700 солдат

В Латвии пройдут учения «Хрустальная стрела 2026» и Spring Warrior («Весенний воин»), в которых примут участие около 4700 военнослужащих. Об этом сообщают латвийские СМИ.

В учениях «Хрустальная стрела» примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники, а в учениях «Весенний воин» – более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники.

Маневры НАТО пройдут на полигонах Адажи и Сели, а также в отдельных гражданских районах.

По дорогам страны будет перемещаться военная техника, также планируется использование беспилотников. Учения продлятся до 15 мая.

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