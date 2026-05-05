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Сергей Стась покинул «Юность» и возглавил «Брест»

05 мая 2026 12:54
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Сергей Стась покинул «Юность» и возглавил «Брест»-0

Белорусский тренер Сергей Стась возглавил хоккейный клуб «Брест». Об этом сообщает пресс-служба бресткой команды в Telegram-канале.

Ранее он два года работал в «Юности», с которой стал чемпионом экстралиги сезона-2024/25 и дважды выиграл Кубок Салея. В прошлом сезоне команда победила в регулярном чемпионате и завоевала бронзу Кубка Президента.

Стась также тренировал «Гомель», молодежную сборную Беларуси, работал в штабах минского «Динамо» и национальной команды, дважды признавался лучшим тренером экстралиги.

Руководство региона рассчитывает, что «Брест» сохранит позиции среди лидеров и будет бороться за медали. В прошлом сезоне клуб не вышел в плей-офф.

Фото: pixabay

# Хоккей

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