Сергей Стась покинул «Юность» и возглавил «Брест»

Белорусский тренер Сергей Стась возглавил хоккейный клуб «Брест». Об этом сообщает пресс-служба бресткой команды в Telegram-канале.

Ранее он два года работал в «Юности», с которой стал чемпионом экстралиги сезона-2024/25 и дважды выиграл Кубок Салея. В прошлом сезоне команда победила в регулярном чемпионате и завоевала бронзу Кубка Президента.

Стась также тренировал «Гомель», молодежную сборную Беларуси, работал в штабах минского «Динамо» и национальной команды, дважды признавался лучшим тренером экстралиги.

Руководство региона рассчитывает, что «Брест» сохранит позиции среди лидеров и будет бороться за медали. В прошлом сезоне клуб не вышел в плей-офф.

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