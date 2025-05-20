От легпрома до туризма. Заседание Совета постпредов стран СНГ проходит в Минске

От легкой промышленности до туризма – целый ряд тем рассмотрят на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран – участниц СНГ. Встреча проходит в Исполнительном комитете Содружества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из пунктов программы – вопросы подготовки и проведения киномарафона, который уже стал визитной карточкой Беларуси. В 2025 году «Лістапад» соберет режиссеров, актеров и любителей киноискусства со всего мира уже в 31-й раз. Это весьма значимое событие для государств Содружества. Ведь, как правило, все они принимают участие в форуме. Всего же на обсуждение 20 мая вынесут полтора десятка вопросов, касающихся самых разнообразных сфер деятельности СНГ. Как всегда, пристальное внимание торгово-экономическому сотрудничеству. К слову, страны Содружества заметно прибавили по многим показателям.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Средний ВВП в странах Содружества вырос на 4,4 % в целом. Это намного выше, чем, например, в европейских странах. А в некоторых странах, например, в Прибалтике, там даже минус. У нас же все цифры в плюсе. В плюсе и рост взаимной торговли по той же причине, что рынки западных стран для нас закрылись, и мы сейчас активно нарастили объемы торговли между странами СНГ.

Также в ходе заседания уделят внимание ходу подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.