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От легпрома до туризма. Заседание Совета постпредов стран СНГ проходит в Минске

20 мая 2025 08:20
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От легкой промышленности до туризма – целый ряд тем рассмотрят на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран – участниц СНГ. Встреча проходит в Исполнительном комитете Содружества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От легпрома до туризма. Заседание Совета постпредов стран СНГ проходит в Минске-2

Один из пунктов программы – вопросы подготовки и проведения киномарафона, который уже стал визитной карточкой Беларуси. В 2025 году «Лістапад» соберет режиссеров, актеров и любителей киноискусства со всего мира уже в 31-й раз. Это весьма значимое событие для государств Содружества. Ведь, как правило, все они принимают участие в форуме. Всего же на обсуждение 20 мая вынесут полтора десятка вопросов, касающихся самых разнообразных сфер деятельности СНГ. Как всегда, пристальное внимание торгово-экономическому сотрудничеству. К слову, страны Содружества заметно прибавили по многим показателям.

От легпрома до туризма. Заседание Совета постпредов стран СНГ проходит в Минске-4

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Средний ВВП в странах Содружества вырос на 4,4 % в целом. Это намного выше, чем, например, в европейских странах. А в некоторых странах, например, в Прибалтике, там даже минус. У нас же все цифры в плюсе. В плюсе и рост взаимной торговли по той же причине, что рынки западных стран для нас закрылись, и мы сейчас активно нарастили объемы торговли между странами СНГ.

Также в ходе заседания уделят внимание ходу подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 

Заседание состоится 5 июня в Душанбе.

# СНГ # Кино # Сергей Лебедев

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