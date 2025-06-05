Совет глав правительств СНГ состоялся в Душанбе – какие решения приняли

О развитии экономического взаимодействия на постсоветском пространстве 5 июня говорили на заседании Совета глав правительств СНГ. 11-я по счету встреча прошла в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О развитии экономического взаимодействия на постсоветском пространстве 5 июня говорили на заседании Совета глав правительств СНГ. 11-я по счету встреча прошла в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приоритетные направления сотрудничества в рамках Содружества обозначил премьер-министр Беларуси. В их числе – достижение технологического суверенитета, цифровизация, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий. Второй год подряд темпы роста ВВП в государствах СНГ превышают среднемировые.
Однако нельзя останавливаться на достигнутом. На новый уровень взаимоотношений позволит выйти использование механизмов свободной торговли товарами и услугами без всяких барьеров.
Также следует сосредоточиться на расширении промышленной кооперации и повышении уровня локализации выпускаемой продукции. Этому будут способствовать и подписанные сегодня в Душанбе документы.
Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Были приняты решения, которые будут способствовать активизации сотрудничества в сфере тяжелой и легкой промышленности.
Следующий Совет глав правительств СНГ пройдет в Минске 30 сентября. Одновременно планируется и проведение заседания Евразийского межправительственного совета под председательством Беларуси.