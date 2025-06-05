Совет глав правительств СНГ состоялся в Душанбе – какие решения приняли

О развитии экономического взаимодействия на постсоветском пространстве 5 июня говорили на заседании Совета глав правительств СНГ. 11-я по счету встреча прошла в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приоритетные направления сотрудничества в рамках Содружества обозначил премьер-министр Беларуси. В их числе – достижение технологического суверенитета, цифровизация, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий. Второй год подряд темпы роста ВВП в государствах СНГ превышают среднемировые.

Однако нельзя останавливаться на достигнутом. На новый уровень взаимоотношений позволит выйти использование механизмов свободной торговли товарами и услугами без всяких барьеров.

Также следует сосредоточиться на расширении промышленной кооперации и повышении уровня локализации выпускаемой продукции. Этому будут способствовать и подписанные сегодня в Душанбе документы.