В Минске представили национальный антивирус

На конференции раскрыли детали национального антивирусного продукта. Новинка предназначена для защиты рабочих станций, серверов и ноутбуков. Отечественное решение позволяет в реальном времени отслеживать всю цепочку атаки – от срабатывания антивируса до обнаружения уязвимости. Это значительно ускоряет реакцию на инциденты.

Беларусь сегодня занимает второе место в СНГ по количеству кибератак. На нашу страну приходится 9 % от общего числа инцидентов в Содружестве. Итоги масштабного исследования представили на конференции по информационной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, директор по продуктам Positive Technologies:

Сама по себе технология защиты конечных точек актуальна вообще во всех сегментах, то есть везде, где есть рабочие станции и сервера, то есть это и коммерческий сегмент, промышленный, везде. Если говорить о сегодняшнем дне, то мы сейчас рассказываем о том, что мы, собственно, сделали. Дальше здесь, на рынке Республики Беларусь, есть необходимый объем шагов по сертификации, которые мы сейчас совместно будем делать, потому что это необходимая работа. На российском рынке у нас также есть партнеры, которые уже это используют, предоставляют обратную связь.

Участники форума прошли обучение по отражению кибератак. Всего новые прикладные знания получили более 30 команд из Центров кибербезопасности и ведущих предприятий страны.

*На правах рекламы.