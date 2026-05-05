Рачков: Беларусь и Иран должны достичь товароборота в 1 млрд долларов

Беларусь и Иран поддерживают активные политические контакты и расширяют экономическое сотрудничество. Об этом заявил председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков по итогам встречи с послом Ирана Алирезой Санеи.

Основное внимание стороны уделяют торговле, промышленной кооперации, сельскому хозяйству, науке и технологиям. Рачков подчеркнул, что товарооборот между странами заметно вырос, поставлена задача увеличить его до 1 млрд долларов.

Несмотря на сложную ситуацию в регионе Ближнего Востока, Минск и Тегеран намерены развивать сотрудничество. Продолжается работа межправительственной комиссии по сотрудничеству и завершается реализация дорожной карты в сферах экономики, инвестиций и торговли.

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