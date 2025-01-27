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Генсек СНГ: мы приехали на выборы в Беларусь не для того, чтобы искать какие-то «жуки» и недостатки

27 января 2025 10:54
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Оценка и заключение Миссии наблюдателей от СНГ касательно прошедших в Беларуси президентских выборов для нас важна. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек СНГ: мы приехали на выборы в Беларусь не для того, чтобы искать какие-то «жуки» и недостатки-2

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ, глава Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси:
Мы приехали сюда не для того, чтобы искать какие-то «жуки», недостатки, а потом на основе этого кричать о том, что выборы недемократичные, неоткрытые и так далее. Мы приехали как друзья. И таким доброжелательным взглядом друзей смотрели на выборы. Где надо – помогали, обращали внимание на какие-то упущения, недостатки, но с большим удовлетворением хочу сказать, что таких упущений было единицы. Они носили технический характер и, конечно, не могли повлиять на общий результат выборов. Выборы прошли достойно, спокойно, организованно. Я разделяю вашу оценку работы Центральной избирательной комиссии. Действительно люди работали самоотверженно. Что я могу констатировать, со знанием дела.

Как рассказал Сергей Лебедев, наблюдатели от СНГ задавали участникам избирательных комиссий контрольные вопросы и отметили, что люди были хорошо подготовлены. Напомним, всего в Беларуси организовали более 5 800 участков для голосования.

# Выборы # Президентские выборы # Сергей Лебедев # Александр Лукашенко

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