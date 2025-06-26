Генсек СНГ: очень важно объединять наши усилия в экономической сфере
Большой диалог о будущем евразийской интеграции стартовал в 9 утра с торжественной церемонии открытия IV Евразийского экономического форума. Интерес к этой важнейшей переговорной площадке как никогда высок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цифровизация, внедрение высоких технологий, устранение барьеров в торговле. Страны ЕАЭС сближают также позиции по вопросам формирования общего энергетического рынка. В центре внимания безопасность продукции, развитие логистических цепочек, транспортной сферы, таможенного законодательства. Чем меньше барьеров, тем больше товарооборот. И, конечно, кадры развития рынка труда.
Трудовая миграция в ЕАЭС – как привлекают специалистов, ответила глава Департамента трудовой миграции ЕЭК.
ЕС – это единый рынок в 185 миллионов человек. И интерес к интеграции возрастает. Широкое представительство стран, а на форуме участники свыше 30 государств, только подтверждает влиятельность и авторитет интеграционного объединения. Готова к расширению сотрудничества Монголия, Объединенные Арабские Эмираты планируют наращивать товарооборот.
Форум ЕАЭС захватывает международное внимание! Какие страны проявляют интерес к Союзу?
На полях форума заключили новые соглашения. Меморандум о стратегическом партнерстве подписан между автономной некоммерческой организацией «Евразийская Агрологистика» и Центром экономических и торговых обменов «Один пояс, один путь».
Сергей Глазьев рассказал, как сотрудничают ЕАЭС и Союзное государство.
На площадке форума идет диалог межгосударственных объединений. Союзное государство является уникальным примером интеграции и во многом показательно. «Пятерка» развивает сотрудничество с ШОС, СНГ, ОСЕАНС, БРИКС. Эти организации, несмотря на разные форматы, все чаще взаимодействуют в рамках многополярного мира, формируя новые подходы к глобальному рынку.
Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Форум важный. В нынешних условиях, когда на страны СНГ, в первую очередь на Российскую Федерацию, Беларусь, оказывается такое давление, мы подвержены различным санкциям, очень важно объединять наши усилия в экономической сфере. Это нам удается и помогает преодолевать многие трудности.
Одна из площадок была посвящена теме формирования позитивного имиджа ЕС. Конечно, здесь возрастает ответственность СМИ. Участники дискуссии сошлись во мнении, что информационное сопровождение идей Союза нужно усиливать. У каждой страны есть свои проекты в этом направлении.
Теперь важно обеспечить информационное взаимодействие. Запад не оставляет попыток дискредитировать саму идею Союза на уровне ценностных установок. Необходимы полноценные структуры, которые формируют имидж Евразийского экономического союза. Большая роль в этом принадлежит новым медиа, соцсетям, лидерам мнений.
Осенко: достучавшись до аудитории, мы вызовем у населения положительное отношение к ЕАЭС.
Дискуссионные площадки разные, но объединяет их главное – решение актуальных проблем на языке диалога, чтобы жизнь на общем пространстве была комфортной и удобной для каждого жителя.