Генсек СНГ: очень важно объединять наши усилия в экономической сфере

Большой диалог о будущем евразийской интеграции стартовал в 9 утра с торжественной церемонии открытия IV Евразийского экономического форума. Интерес к этой важнейшей переговорной площадке как никогда высок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифровизация, внедрение высоких технологий, устранение барьеров в торговле. Страны ЕАЭС сближают также позиции по вопросам формирования общего энергетического рынка. В центре внимания безопасность продукции, развитие логистических цепочек, транспортной сферы, таможенного законодательства. Чем меньше барьеров, тем больше товарооборот. И, конечно, кадры развития рынка труда. Трудовая миграция в ЕАЭС – как привлекают специалистов, ответила глава Департамента трудовой миграции ЕЭК.

ЕС – это единый рынок в 185 миллионов человек. И интерес к интеграции возрастает. Широкое представительство стран, а на форуме участники свыше 30 государств, только подтверждает влиятельность и авторитет интеграционного объединения. Готова к расширению сотрудничества Монголия, Объединенные Арабские Эмираты планируют наращивать товарооборот. Форум ЕАЭС захватывает международное внимание! Какие страны проявляют интерес к Союзу?

На полях форума заключили новые соглашения. Меморандум о стратегическом партнерстве подписан между автономной некоммерческой организацией «Евразийская Агрологистика» и Центром экономических и торговых обменов «Один пояс, один путь». Сергей Глазьев рассказал, как сотрудничают ЕАЭС и Союзное государство. На площадке форума идет диалог межгосударственных объединений. Союзное государство является уникальным примером интеграции и во многом показательно. «Пятерка» развивает сотрудничество с ШОС, СНГ, ОСЕАНС, БРИКС. Эти организации, несмотря на разные форматы, все чаще взаимодействуют в рамках многополярного мира, формируя новые подходы к глобальному рынку.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Форум важный. В нынешних условиях, когда на страны СНГ, в первую очередь на Российскую Федерацию, Беларусь, оказывается такое давление, мы подвержены различным санкциям, очень важно объединять наши усилия в экономической сфере. Это нам удается и помогает преодолевать многие трудности.