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Генсек СНГ: очень важно объединять наши усилия в экономической сфере

26 июня 2025 18:54
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Большой диалог о будущем евразийской интеграции стартовал в 9 утра с торжественной церемонии открытия IV Евразийского экономического форума. Интерес к этой важнейшей переговорной площадке как никогда высок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек СНГ: очень важно объединять наши усилия в экономической сфере-2

Цифровизация, внедрение высоких технологий, устранение барьеров в торговле. Страны ЕАЭС сближают также позиции по вопросам формирования общего энергетического рынка. В центре внимания безопасность продукции, развитие логистических цепочек, транспортной сферы, таможенного законодательства. Чем меньше барьеров, тем больше товарооборот. И, конечно, кадры развития рынка труда.

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Генсек СНГ: очень важно объединять наши усилия в экономической сфере-4

ЕС – это единый рынок в 185 миллионов человек. И интерес к интеграции возрастает. Широкое представительство стран, а на форуме участники свыше 30 государств, только подтверждает влиятельность и авторитет интеграционного объединения. Готова к расширению сотрудничества Монголия, Объединенные Арабские Эмираты планируют наращивать товарооборот.

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Генсек СНГ: очень важно объединять наши усилия в экономической сфере-6

На полях форума заключили новые соглашения. Меморандум о стратегическом партнерстве подписан между автономной некоммерческой организацией «Евразийская Агрологистика» и Центром экономических и торговых обменов «Один пояс, один путь». 

Сергей Глазьев рассказал, как сотрудничают ЕАЭС и Союзное государство.

На площадке форума идет диалог межгосударственных объединений. Союзное государство является уникальным примером интеграции и во многом показательно. «Пятерка» развивает сотрудничество с ШОС, СНГ, ОСЕАНС, БРИКС. Эти организации, несмотря на разные форматы, все чаще взаимодействуют в рамках многополярного мира, формируя новые подходы к глобальному рынку.

Генсек СНГ: очень важно объединять наши усилия в экономической сфере-8

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ: 
Форум важный. В нынешних условиях, когда на страны СНГ, в первую очередь на Российскую Федерацию, Беларусь, оказывается такое давление, мы подвержены различным санкциям, очень важно объединять наши усилия в экономической сфере. Это нам удается и помогает преодолевать многие трудности.

Генсек СНГ: очень важно объединять наши усилия в экономической сфере-10

Одна из площадок была посвящена теме формирования позитивного имиджа ЕС. Конечно, здесь возрастает ответственность СМИ. Участники дискуссии сошлись во мнении, что информационное сопровождение идей Союза нужно усиливать. У каждой страны есть свои проекты в этом направлении. 

Теперь важно обеспечить информационное взаимодействие. Запад не оставляет попыток дискредитировать саму идею Союза на уровне ценностных установок. Необходимы полноценные структуры, которые формируют имидж Евразийского экономического союза. Большая роль в этом принадлежит новым медиа, соцсетям, лидерам мнений.

Осенко: достучавшись до аудитории, мы вызовем у населения положительное отношение к ЕАЭС.

Дискуссионные площадки разные, но объединяет их главное – решение актуальных проблем на языке диалога, чтобы жизнь на общем пространстве была комфортной и удобной для каждого жителя.

# ЕАЭС # Международная политика # Сергей Лебедев

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