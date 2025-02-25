Генсек СНГ: интеграционное сотрудничество стран Содружества набирает обороты

Интеграционное сотрудничество стран Содружества набирает обороты. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ на заседании постпредов государств – участников организации в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече обсудили итоги деятельности в области фундаментальной науки за последние четыре года. Говорили о выполнении дорожной карты в сфере безопасности. Также участники заседания рассмотрели предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Сергей Лебедев отметил, что впереди у стран Содружества ряд важных мероприятий. Например, экономический форум, который пройдет в конце марта в Москве. А на апрель в Алматы запланировано заседание СМИД СНГ. Уже идет активная подготовка к встрече.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Много вопросов интересных вносится уже в ходе подготовки. В частности, Казахстан внес предложение заслушать на заседании СМИД СНГ информацию о работе отраслевых советов. Тоже перекликается с повесткой сегодняшнего заседания Совета постпредов.

Генеральный секретарь СНГ обратил внимание, что ряд крупных мероприятий экономического плана пройдет в Ташкенте. В частности, речь о заседании экономического инновационного форума и отраслевого Совета СНГ.