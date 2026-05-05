«Гомсельмаш» поставит свыше 600 новых комбайнов в хозяйства Беларуси

Ставка на качественную механизацию – это гарант хорошего урожая. К сезону жатвы «Гомсельмаш» поставит свыше 600 новых комбайнов в хозяйства страны, 100 из них – в Минскую область, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Предприятия региона уже обновили свои автопарки.

На помощь аграриям – современные и высокопроизводительные зерноуборочные и кормозаготовительные комбайны. Это новые и флагманские модели отечественной техники. Все машины с системой автоматизации, где усовершенствованы кабины и двигатели. Также упрощено обслуживание: теперь механизатор тратит меньше времени на ремонт техники и может настраивать рабочие параметры, не выходя из кабины.

Дмитрий Афанасьев, первый заместитель генерального директора ОАО «Гомсельмаш»:

Порядка 25 % всех закупок идут именно по флагманским машинам. И здесь присутствует флагманская кормоуборочная машина для отвозки кормов. Надо согнать все МАЗы, наверное, которые в районе есть, чтобы обеспечить ее полную загрузку. И действительно этот переход сейчас идет, он последних 5 лет продолжается, мы наращиваем объемы.

Крупнейший производитель отечественной сельхозтехники продолжит оснащать хозяйства страны современными машинами. «Гомсельмаш» уже готовит ряд новинок, которые презентуют на выставке «БЕЛАГРО» в июне.