Генсек СНГ: контакты лидеров Содружества направлены на развитие сотрудничества и укрепление мира

Минск настроен на продуктивную работу в рамках ШОС. Год назад наша страна стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь прошла путь от партнера по диалогу до полноправного участника, что говорит о серьезных намерениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Членство в ШОС предоставляет новые возможности в сфере торговли, логистики и укрепления сотрудничества со странами-участницами. Чего уже удалось достигнуть? Стороны сверят часы совсем скоро. Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. На него приглашены лидеры свыше 20 государств и главы 10 международных организаций. Страны ШОС настроены на укрепление сотрудничества с СНГ.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

31 августа будет возможность на полях саммита ШОС обменяться мнениями между лидерами стран СНГ. Это очень хорошо. Кроме того, лидеры стран СНГ приглашены на торжества в Пекине, которые пройдут 3 сентября по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа против японских захватчиков и Мировой антифашистской войне. Крупные торжественные мероприятия... Лидеры стран СНГ там тоже будут присутствовать. Контакты между лидерами стран СНГ идут постоянно, эти контакты, конечно, направлены на развитие нашего сотрудничества, укрепление мира и безопасности на пространстве СНГ.