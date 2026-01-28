Генеральные секретари СНГ и Ассамблеи народов мира подписали меморандум о сотрудничестве

Содружество Независимых Государств и Ассамблея народов мира объединяют усилия по укреплению международной стабильности. В Минске 28 января был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формирование созидательной Евразии, сохранение и укрепление мира на континенте – многие направления деятельности исполкома СНГ и Ассамблеи совпадают. Документ о сотрудничестве позволит расширить спектр взаимодействия. В частности, в гуманитарной сфере. Планируется проведение совместных культурных, спортивных и образовательных мероприятий.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Это и кинофестивали, это народное творчество, это образование. Сотрудничество – в интересах обеих структур – и Ассамблеи народов мира, и Содружества Независимых государств.

Андрей Бельянинов, генеральный секретарь Ассамблеи народов мира:

Для нас большая честь подписать такой документ с исполкомом СНГ, потому что это влиятельнейший и старейший институт. Наша организация представляет народную дипломатию. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. В следующем году мы планируем континентальный саммит в Евразии, в Ираке.