Прямой эфир

Новости по тегу #Сергей Лапанович

12-й велопробег спасателей Минской области прошел в Березинском районе
01 июня 2026 14:15

12-й велопробег спасателей Минской области прошел в Березинском районе

В Червене торжественно открыли модернизированную пожарную часть №1
16 июля 2025 13:46

В Червене торжественно открыли модернизированную пожарную часть №1

МЧС: 60% граждан, которые погибли на воде, находились в состоянии алкогольного опьянения
26 февраля 2025 13:56

МЧС: 60% граждан, которые погибли на воде, находились в состоянии алкогольного опьянения

Более 500 человек поучаствовали в 10-м юбилейном велопробеге спасателей Минской области
10 июня 2024 17:41

Более 500 человек поучаствовали в 10-м юбилейном велопробеге спасателей Минской области

Александр Турчин наградил лучших спасателей Минщины
19 января 2024 17:49

Александр Турчин наградил лучших спасателей Минщины

Новобранцы Минского областного управления МЧС принесли присягу на верность своему делу
18 января 2024 18:37

Новобранцы Минского областного управления МЧС принесли присягу на верность своему делу

«За оперативность и объективность». МЧС наградило программу «Минщина» за освещение темы безопасности
24 июля 2023 14:34

«За оперативность и объективность». МЧС наградило программу «Минщина» за освещение темы безопасности

Более 200 школьников собрал полевой лагерь «‎Юный спасатель» в Вилейском районе. Какая программа слёта?
15 июня 2023 14:09

Более 200 школьников собрал полевой лагерь «‎Юный спасатель» в Вилейском районе. Какая программа слёта?

Спасли 1 300 человек. Почему для спасателей так важно современное оборудование?
30 января 2023 12:10

Спасли 1 300 человек. Почему для спасателей так важно современное оборудование?

Начальник Минского ОУМЧС на присяге: каждый из них пронесёт наш девиз через всю жизнь
18 января 2023 14:09

Начальник Минского ОУМЧС на присяге: каждый из них пронесёт наш девиз через всю жизнь

Пожарная аварийно-спасательная часть №2 открылась после ремонта в Копыльском районе. Как теперь выглядит здание?
17 января 2023 14:45

Пожарная аварийно-спасательная часть №2 открылась после ремонта в Копыльском районе. Как теперь выглядит здание?

«Увековечить подвиг наших коллег». Александр Худолеев об открытии памятника Герою Советского Союза в Борисове
23 сентября 2022 14:05

«Увековечить подвиг наших коллег». Александр Худолеев об открытии памятника Герою Советского Союза в Борисове