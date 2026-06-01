Новости по тегу #Сергей Лапанович

Мероприятие объединило более 600 участников – работников ведомства, ветеранов службы и членов их семей.
Здесь все необходимое для работы спасателей – тренажерный зал, зоны отдыха и спортивные площадки. Наградили и лучших работников Червенского районного отдела за их личный вклад в защиту населения Минской области.
В Беларуси рассматривается законопроект об административной ответственности за выход на лед без спасательного жилета.
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