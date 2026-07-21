Туристический инфоцентр открылся в Воложине после капитального ремонта

В Воложине после капитального ремонта открылся туристический инфоцентр – он уже стал точкой притяжения для путешественников. Офис расположен в центре города, на площади Свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пространство разделено на две зоны: для гостей района и для рабочих встреч. Сотрудники помогают подобрать экскурсионную программу и место проживания, а сенсорная панель позволяет быстро построить маршрут по району. Также в центре представлены макеты главных архитектурных достопримечательностей региона.

Виктория Бриль, специалист по туризму, экскурсовод туристического информационного центра Воложинского района:

В рамках «Дожинок», которые у нас проходили осенью 2024 года, наш город сильно преобразился. И специально для жителей этого дома, которые ранее здесь у нас располагались, построили новый дом, их туда отселили. Это же здание из частной собственности передали в государственную. И теперь здесь располагается новый офис туристического информационного центра Воложинского района. Мы предлагаем также экскурсии по городу, по району. Можем организовать производственные экскурсии, можем свозить желающих на агроэкоусадьбы. Различные запросы.

С момента открытия за помощью в организации досуга обратились уже более 100 человек.