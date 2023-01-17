Пожарная аварийно-спасательная часть №2 открылась после ремонта в Копыльском районе. Как теперь выглядит здание?
Новости Беларуси. Подарки к профессиональному празднику. Пожарная аварийно-спасательная часть № 2 открылась после капитального ремонта в агрогородке Тимковичи Копыльского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В здании обновили фасад, заменили кровлю и материально-техническую базу. Установили новое оборудование и провели отопление.
Часть рассчитана на 27 спасателей. В распоряжении личного состава – пункт связи, помещения технического обслуживания и пост газодымозащитной службы.
Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:
Совместная работа местных органов власти с МЧС, конечно, подразумевает под собой создание нормальных условий для того, чтобы наши спасатели вовремя прибывали на место чрезвычайных ситуаций, чтобы оказывали помощь. Естественно, это спасенные жизни.
Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Те 5 тысяч граждан в районе выезда или защиты, где находится данное подразделение, и 45 населенных пунктов получат квалифицированную помощь спасателей, ввиду того, что наши ребята имеют такие условия для отдыха, для достойного несения службы. Ну и, конечно же, это базовые условия для повышения эффективности работы в целом спасателей.
Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:
Очень важно, что с развитием нашей страны развивается в том числе и служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. И если дать оперативную оценку, то, конечно же, самое главное то, что количество чрезвычайных ситуаций по итогам работы за 2022 год снижено. Уменьшилось количество выездов в целом на чрезвычайные ситуации, которые происходят на объектах государственной формы собственности.
Кроме того, есть учебный класс, тренажерный зал, комнаты отдыха и приема пищи. Работы по капитальному ремонту здания были начаты год назад.
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