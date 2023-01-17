Пожарная аварийно-спасательная часть №2 открылась после ремонта в Копыльском районе. Как теперь выглядит здание?

Новости Беларуси. Подарки к профессиональному празднику. Пожарная аварийно-спасательная часть № 2 открылась после капитального ремонта в агрогородке Тимковичи Копыльского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В здании обновили фасад, заменили кровлю и материально-техническую базу. Установили новое оборудование и провели отопление.

Часть рассчитана на 27 спасателей. В распоряжении личного состава – пункт связи, помещения технического обслуживания и пост газодымозащитной службы.