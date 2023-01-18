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Начальник Минского ОУМЧС на присяге: каждый из них пронесёт наш девиз через всю жизнь

18 января 2023 14:09
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Новости Беларуси. В преддверии Дня спасателя более 80 сотрудников МЧС Минской области торжественно принесли присягу на верность стране и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Еще с детства хотел пойти в МЧС». Более 80 спасателей Минской области принесли присягу стране и народу (подробнее тут).  

Начальник Минского ОУМЧС на присяге: каждый из них пронесёт наш девиз через всю жизнь-1

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:  
Ежегодно коллектив Минского областного управления МЧС проводит присягу в этом святом месте в честь памяти тех людей, которые погибли за освобождение нашей страны. Конечно, наши спасатели клянутся на верность нашей Родине и белорусскому народу. Я уверен, что каждый из них пронесет наш девиз Министерства по чрезвычайным ситуациям – «Профессионализм, отвага и честь» – через всю жизнь, через все сердце.  

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# МЧС Беларуси # общество # Сергей Лапанович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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