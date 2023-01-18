Начальник Минского ОУМЧС на присяге: каждый из них пронесёт наш девиз через всю жизнь

«Еще с детства хотел пойти в МЧС». Более 80 спасателей Минской области принесли присягу стране и народу ( подробнее тут ).

Новости Беларуси. В преддверии Дня спасателя более 80 сотрудников МЧС Минской области торжественно принесли присягу на верность стране и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:

Ежегодно коллектив Минского областного управления МЧС проводит присягу в этом святом месте в честь памяти тех людей, которые погибли за освобождение нашей страны. Конечно, наши спасатели клянутся на верность нашей Родине и белорусскому народу. Я уверен, что каждый из них пронесет наш девиз Министерства по чрезвычайным ситуациям – «Профессионализм, отвага и честь» – через всю жизнь, через все сердце.