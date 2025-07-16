В Червене торжественно открыли модернизированную пожарную часть №1

Безопасный подарок для жителей центрального региона. В Червене торжественно открыли модернизированное здание пожарной части № 1, а также новый отдел по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь все необходимое для работы спасателей – тренажерный зал, зоны отдыха и спортивные площадки. Наградили и лучших работников Червенского районного отдела за их личный вклад в защиту населения Минской области. Благодарности получили и два местных жителя, которые спасли жизни людей на пожаре.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Только за последние годы такие работы были проведены в Березино, в Логойске, в Радошковичах. Сейчас проводятся работы в Марьиной Горке. Есть проекты уже по Крупкам и Воложину. При этом мы понимаем, что за реализацией этих проектов стоит труд спасателей. И очень важно, чтобы спасатели были оснащены самым современным оборудованием. Также гости праздника стали свидетелями открытия арт-объекта «Помощь рядом», который разместился на территории спасательной части. А после – интерактивная экскурсия по обновленному спасательному комплексу.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Люди несут службу в суточном режиме. Здесь обеспечивается минутная готовность по выезду на чрезвычайной ситуации. Здесь находится личный состав, оборудование, экипировка, транспортные средства, которые используются для ликвидации чрезвычайной ситуации. Поэтому именно для таких подразделений принимаются самые активные меры по поддержанию их в достаточно хорошем состоянии. В Червене подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в СМИ. В торжественной обстановке награды получили представители прессы. Среди дипломантов и наша программа «Минщина». Не первый год телепроект СТВ побеждает в номинации «За оперативность и объективность».