«Увековечить подвиг наших коллег». Александр Худолеев об открытии памятника Герою Советского Союза в Борисове

Новости Беларуси. В Борисове работники МЧС, МВД и ОСВОД провели «Единый день безопасности», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Организовали тематические площадки. Ребята в игровой форме смогли повторить основные правила поведения в чрезвычайных ситуациях. А также попробовали себя в роли спасателей.

Посещая общественные места, задаем ли мы себе вопросы: а вдруг пожар, куда идти и какой план действий? Нет. А вот работники МЧС всегда на страже безопасности. И готовы напомнить всем очень важные постулаты. И лучше в легкой и непринужденной форме.