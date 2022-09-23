«Увековечить подвиг наших коллег». Александр Худолеев об открытии памятника Герою Советского Союза в Борисове
Новости Беларуси. В Борисове работники МЧС, МВД и ОСВОД провели «Единый день безопасности», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Организовали тематические площадки. Ребята в игровой форме смогли повторить основные правила поведения в чрезвычайных ситуациях. А также попробовали себя в роли спасателей.
Посещая общественные места, задаем ли мы себе вопросы: а вдруг пожар, куда идти и какой план действий? Нет. А вот работники МЧС всегда на страже безопасности. И готовы напомнить всем очень важные постулаты. И лучше в легкой и непринужденной форме.
Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:
Задача и основная цель – напомнить населению о безопасности. В каждом районе Минской области также такие площадки организованы. В целом Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и ряд других министерств напоминают нашему населению о безопасности поведения.
Подробности в видеоматериале.