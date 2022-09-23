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«Увековечить подвиг наших коллег». Александр Худолеев об открытии памятника Герою Советского Союза в Борисове

23 сентября 2022 14:05
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Новости Беларуси. В Борисове работники МЧС, МВД и ОСВОД провели «Единый день безопасности», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Организовали тематические площадки. Ребята в игровой форме смогли повторить основные правила поведения в чрезвычайных ситуациях. А также попробовали себя в роли спасателей.

«Увековечить подвиг наших коллег». Александр Худолеев об открытии памятника Герою Советского Союза в Борисове-1

Посещая общественные места, задаем ли мы себе вопросы: а вдруг пожар, куда идти и какой план действий? Нет. А вот работники МЧС всегда на страже безопасности. И готовы напомнить всем очень важные постулаты. И лучше в легкой и непринужденной форме.

«Увековечить подвиг наших коллег». Александр Худолеев об открытии памятника Герою Советского Союза в Борисове-4

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:
Задача и основная цель напомнить населению о безопасности. В каждом районе Минской области также такие площадки организованы. В целом Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и ряд других министерств напоминают нашему населению о безопасности поведения.

Подробности в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Лапанович # Александр Худолеев # Юлия Прима # Анатолий Гутман # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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