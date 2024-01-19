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Александр Турчин наградил лучших спасателей Минщины

19 января 2024 17:49
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Лучших спасателей чествовали в Узде. Награды вручил губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин наградил лучших спасателей Минщины-1

За 30 лет работники МЧС центрального региона ликвидировали почти 62 тысячи пожаров. За этот период огнеборцы Минщины спасли боле 10 400 человек. Председатель Миноблисполкома поблагодарил работников МЧС за профессионализм, мужество и пожелал, чтобы на все вызовы они успевали вовремя. В подарок к профессиональному празднику они получили ключи от новой современной техники. В подразделения по чрезвычайным ситуациям Минской области поступили микроавтобусы, легковые автомобили и четыре моторные лодки.

Александр Турчин наградил лучших спасателей Минщины-4

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС Беларуси:
Мы не оставили тех людей незамеченными, которые с честью, доблестью выполняют свои обязанности, верно служат Родине, ежедневно рискуя своей жизнью ради спасения других. Поэтому из рук губернатора были поощрены лучшие работники, которые проявили себя по итогам работы в 2023 году.

Александр Турчин наградил лучших спасателей Минщины-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В современных условиях ликвидация сложных пожарных, техногенных катастроф требует высочайшего уровня техники. На самом деле отрадно, что фактически вся техника белорусская: сегодня это наши легковые машины Geely, и самая сложная пожарная техника производится в нашей стране.

Александр Турчин наградил лучших спасателей Минщины-10

Также спасатели Узденщины получили еще один подарок: после капитального ремонта открылась центральная городская пожарная часть Узденского РОЧС.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Лапанович # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области

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