Александр Турчин наградил лучших спасателей Минщины

Лучших спасателей чествовали в Узде. Награды вручил губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За 30 лет работники МЧС центрального региона ликвидировали почти 62 тысячи пожаров. За этот период огнеборцы Минщины спасли боле 10 400 человек. Председатель Миноблисполкома поблагодарил работников МЧС за профессионализм, мужество и пожелал, чтобы на все вызовы они успевали вовремя. В подарок к профессиональному празднику они получили ключи от новой современной техники. В подразделения по чрезвычайным ситуациям Минской области поступили микроавтобусы, легковые автомобили и четыре моторные лодки.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС Беларуси:

Мы не оставили тех людей незамеченными, которые с честью, доблестью выполняют свои обязанности, верно служат Родине, ежедневно рискуя своей жизнью ради спасения других. Поэтому из рук губернатора были поощрены лучшие работники, которые проявили себя по итогам работы в 2023 году.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

В современных условиях ликвидация сложных пожарных, техногенных катастроф требует высочайшего уровня техники. На самом деле отрадно, что фактически вся техника белорусская: сегодня это наши легковые машины Geely, и самая сложная пожарная техника производится в нашей стране.