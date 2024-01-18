Новобранцы Минского областного управления МЧС принесли присягу на верность своему делу

Новости Беларуси. Профессионализм, мужество, честь. Присягу на верность своему делу – спасению людей – дали новобранцы Минского областного управления МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это диспетчеры, водители и бойцы. Они готовы дать отпор огненной стихии, оказать помощь пострадавшим на воде, при авариях и устранить любую нештатную ситуацию. Каждый получил напутствие: всегда следовать профессиональным путем и ответственно относиться к обязанностям. Для некоторых спасателей служба в МЧС не просто работа, а семейное дело и традиция.

Максим Метлицкий, диспетчер оперативного управления Логойского РОЧС:

Мой отец проработал в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям 29 лет. И всю свою жизнь я видел, как он относился к этой профессии – ответственно подходил к своей работе, воспитал очень много поколений за время своей службы. Был примером для меня – примером мужества. Я всю жизнь стремился к такому же и хотел поступить на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Виталий Метлицкий:

Я очень горд. Во-первых, сын пошел по моим стопам; во-вторых, он принял присягу; в-третьих, в таком значимом месте. И я думаю, он достойно будет служить.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС Беларуси:

У спасателей нет права на ошибку. У спасателей есть право одно – всегда правильно и честно выполнять свой профессиональный долг. Те ребята, которые сегодня здесь присягнули здесь на верность Родине, – это ребята, которые уже с первого дня в строю, прошли первоначальную подготовку и готовы каждый день проявлять мужество, профессионализм. Вплоть до того, что рисковать жизнью ради спасения других.