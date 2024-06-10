Более 500 человек поучаствовали в 10-м юбилейном велопробеге спасателей Минской области

Маршрут велопробега стартовал от мемориала в память погибших за освобождение агрогородка Занарочь. Далее по курсу – экскурсионно-туристический комплекс «Наносы» и памятник «Партизанам Вилейщины» в деревне Никольцы. К обелиску возложили цветы. Финальной точкой маршрута стала база отдыха «Рудаково». Здесь провели спортивно-развлекательную программу с песнями у костра и полевой кухней.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:

Спасатели, члены семей, ветераны, органы, подразделения по чрезвычайным ситуациям – нас сегодня более 500 человек. Это очень важное идеологическое мероприятие, сегодня мы вместе с семьями, с близкими, с детьми находимся в нерабочее время, отдыхаем, проводим спортивные мероприятия, конечно, становимся ближе друг к другу. И мы рады, что у нас такие прекрасные возможности общаться – мирное небо над головой в Республике Беларусь.

Велопробег объединил не только представителей МЧС, а также их родных и близких. Всего участники флешмоба преодолели почти 50 километров на двухколесном транспорте.