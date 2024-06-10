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Более 500 человек поучаствовали в 10-м юбилейном велопробеге спасателей Минской области

10 июня 2024 17:41
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Десятый юбилейный велопробег спасателей Минской области прошел в Мядельском районе. Масштабный спортивный флешмоб посвящен 80-летию освобождения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 500 человек поучаствовали в 10-м юбилейном велопробеге спасателей Минской области-1

Маршрут велопробега стартовал от мемориала в память погибших за освобождение агрогородка Занарочь. Далее по курсу – экскурсионно-туристический комплекс «Наносы» и памятник «Партизанам Вилейщины» в деревне Никольцы. К обелиску возложили цветы. Финальной точкой маршрута стала база отдыха «Рудаково». Здесь провели спортивно-развлекательную программу с песнями у костра и полевой кухней.

Более 500 человек поучаствовали в 10-м юбилейном велопробеге спасателей Минской области-4

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:
Спасатели, члены семей, ветераны, органы, подразделения по чрезвычайным ситуациям нас сегодня более 500 человек. Это очень важное идеологическое мероприятие, сегодня мы вместе с семьями, с близкими, с детьми находимся в нерабочее время, отдыхаем, проводим спортивные мероприятия, конечно, становимся ближе друг к другу. И мы рады, что у нас такие прекрасные возможности общаться мирное небо над головой в Республике Беларусь.

Велопробег объединил не только представителей МЧС, а также их родных и близких. Всего участники флешмоба преодолели почти 50 километров на двухколесном транспорте.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Лапанович # Новости Минска и Минской области

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