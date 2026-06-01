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12-й велопробег спасателей Минской области прошел в Березинском районе

01 июня 2026 14:15
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Атмосфера единства и памяти: 12-й велопробег спасателей Минской области прошел в Березинском районе, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Мероприятие объединило более 600 участников – работников ведомства, ветеранов службы и членов их семей.

12-й велопробег спасателей Минской области прошел в Березинском районе-2

Стартовал маршрут от памятника Воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, в деревне Богушевичи. Здесь, у подножья монумента, спасатели заложили аллею из туй. Далее участникам велопробега предстояло преодолеть 39 километров пути по живописным уголкам района. А в самом Березино их ждала насыщенная программа: интерактивные зоны, концерты, выставка пожарной техники и мастер-классы.

12-й велопробег спасателей Минской области прошел в Березинском районе-4

Прекрасно, что в нашем мероприятии участвуют дети, и мы своим детям передаем самые лучшие традиции. 

12-й велопробег спасателей Минской области прошел в Березинском районе-6

Я уже третий раз приезжаю с папой на велопробег. Мне очень нравятся такие спортивные мероприятия. 

12-й велопробег спасателей Минской области прошел в Березинском районе-8

Андрей Соколовский, председатель Березинского районного исполнительного комитета:
Мы рады, что действительно это мероприятие проходит на нашей березинской земле. Это делает нас более сплоченными, более сильными, более едиными. 

12-й велопробег спасателей Минской области прошел в Березинском районе-10

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:
Вот уже 12 лет подряд ежегодно ветераны, члены семей и, конечно же, сотрудники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям участвуют в велопробегах. Такие мероприятия нужны. Они сближают наш коллектив и, конечно же, нацеливают на дальнейший результат. 

В этот раз велопробег приурочен к Году белорусской женщины и 81-й годовщине Великой Победы. 

# МЧС Беларуси # Сергей Лапанович # Андрей Соколовский

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