Атмосфера единства и памяти: 12-й велопробег спасателей Минской области прошел в Березинском районе, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Мероприятие объединило более 600 участников – работников ведомства, ветеранов службы и членов их семей.

Стартовал маршрут от памятника Воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, в деревне Богушевичи. Здесь, у подножья монумента, спасатели заложили аллею из туй. Далее участникам велопробега предстояло преодолеть 39 километров пути по живописным уголкам района. А в самом Березино их ждала насыщенная программа: интерактивные зоны, концерты, выставка пожарной техники и мастер-классы.

Прекрасно, что в нашем мероприятии участвуют дети, и мы своим детям передаем самые лучшие традиции.

Я уже третий раз приезжаю с папой на велопробег. Мне очень нравятся такие спортивные мероприятия.

Андрей Соколовский, председатель Березинского районного исполнительного комитета: Мы рады, что действительно это мероприятие проходит на нашей березинской земле. Это делает нас более сплоченными, более сильными, более едиными.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:

Вот уже 12 лет подряд ежегодно ветераны, члены семей и, конечно же, сотрудники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям участвуют в велопробегах. Такие мероприятия нужны. Они сближают наш коллектив и, конечно же, нацеливают на дальнейший результат.

В этот раз велопробег приурочен к Году белорусской женщины и 81-й годовщине Великой Победы.