МЧС: 60% граждан, которые погибли на воде, находились в состоянии алкогольного опьянения

В Беларуси рассматривается законопроект об административной ответственности за выход на лед без спасательного жилета. Об этом сообщили в Минском областном управлении МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, за несоблюдение мер безопасности на водоемах в будущем может грозить штраф от одной до трех базовых величин. Пока же речь идет о предупреждении. Отметим, в 2024 году наблюдался рост гибели людей на воде. В связи с этим спасатели в усиленном режиме работают над предупреждением безопасности на водоемах.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:

Вместе с органами власти, обществом спасания на водах мы работаем по предупреждению гибели людей. К сожалению, в прошлом году у нас был рост погибших людей на воде. 60% граждан, которые погибли на воде, находились в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве случаев это либо граждане, которые купались в нетрезвом состоянии, либо которые находились на льду при зимней рыбалке.

Мы проводим широкую разъяснительную работу через средства массовой информации. Благо сейчас толщина льда позволяет находиться на льду, но у нас идет впереди потепление, потому мы вместе будем проводить рейдовые мероприятия и информировать граждан различными способами, в том числе путем СМС-сообщений.

Продолжаются профилактические рейды и в связи с ростом пожаров. Основными причинами возгораний зимой остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. С начала года в Минской области зарегистрировано 264 пожара, в результате которых 32 человека погибли и 14 были спасены.