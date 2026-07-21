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Bloomberg назвал вероятного кандидата на пост нового главкома ВСУ вместо Сырского

21 июля 2026 07:46
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Bloomberg назвал вероятного кандидата на пост нового главкома ВСУ вместо Сырского-0

Западные СМИ рассказали о списке из 11 кандидатов на пост нового главнокомандующего ВС Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

В материале указано, что вопрос выбора преемника Александра Сырского может быть решен уже в скором времени. Краткий список, как отмечено, содержит 11 имен.

По сведениям агентства, Владимир Зеленский с большей долей вероятности остановит выбор на командующем Объединенными силами генерал-майоре Михаиле Драпатом.

Ранее «Инсайдер.ua» информировало, что Сырский уже уволен. Генштабе ВС Украины опроверг эти сведения.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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