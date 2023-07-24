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«За оперативность и объективность». МЧС наградило программу «Минщина» за освещение темы безопасности

24 июля 2023 14:34
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Новости Беларуси. Минское областное управление МЧС наградило лучших журналистов, которые пишут о безопасности. Среди победителей и сотрудники телеканала СТВ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«За оперативность и объективность». МЧС наградило программу «Минщина» за освещение темы безопасности-1

Конкурс стал доброй традицией. Ежегодно в нем участвуют десятки представителей средств массовой информации. Победителей выбрали сразу в нескольких номинациях. Это лучшие проект, автор, «Пропаганда безопасности жизнедеятельности». Программа «Минщина» телеканала СТВ заняла первое место «За оперативность и объективность».

«За оперативность и объективность». МЧС наградило программу «Минщина» за освещение темы безопасности-4

Влада Родовская, корреспондент СТВ:
Это заслуга не одного человека, сотрудника, а целой команды. Мы фактически ежедневно трудимся с нашими спасателями, освещаем очень важные темы. И наша самая главная цель – сделать так, чтобы очень важные моменты и правила услышал каждый белорус и житель центрального региона.

«За оперативность и объективность». МЧС наградило программу «Минщина» за освещение темы безопасности-7

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:
Это те люди, которые всегда рядом с нами, которые помогают нам доносить информацию о безопасности жизнедеятельности, и, конечно же, своевременно и достоверно освещают те или иные события в рамках ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нельзя недооценить труд средств массовой информации, потому что жизнь человека бесценна.

«За оперативность и объективность». МЧС наградило программу «Минщина» за освещение темы безопасности-10

Тема безопасности давно и прочно закрепилась в ежедневной повестке программы «Минщина». Мы рассказываем о происшествиях, о нелегкой работе спасателей, а также напоминаем о правилах поведения при различных чрезвычайных ситуациях.

# СМИ Беларуси # общество # Влада Родовская # Сергей Лапанович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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