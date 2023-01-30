Спасли 1 300 человек. Почему для спасателей так важно современное оборудование?

МЧС. В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, что из себя представляет служба и ее особенности. Узнаем, какие новые объекты МЧС появились на карте области, еще попробуем себя в качестве стажера-спасателя. Кстати, в 2022 году в Беларуси было спасено 1 300 человек, эвакуировано порядка 4 тысяч. Только в Минской области спасли 249 граждан, из которых 37 – несовершеннолетние.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:

С развитием нашей страны развивается и служба МЧС. Если дать оперативную оценку, то главное то, что количество чрезвычайных ситуаций по итогам работы за 2022 год снижено, уменьшилось количество выездов на ЧС, которые происходят на объектах государственной формы собственности. Остается важная проблема гибели людей. Мы этим занимаемся вместе с заинтересованными субъектами профилактики. Если говорить о развитии службы, то основная задача – это в ногу со временем идти в рамках приобретения оборудования, современной техники, в том числе строительство новых зданий, сооружений и капитальных ремонтов, мы гордимся, что в 2022 году целым МЧС по поручению Президента была приобретена аврийно-спасательная техника, автопарк Минской области пополнила 21 автомашина, также покупаем и легковой транспорт, который сегодня способствует для работы инженерно-инспекторского состава и не только. Открыли два новых здания, одно в Березино, второе в Узде. Много делается для того, чтобы наши спасатели чувствовали себя комфортно, как и всегда, не щадя себя были готовы в ту или иную минуту прийти людям на помощь.

Теперь у Минского областного управления МЧС есть духовное знамя – освященная хоругвь. Ее передал митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Сама церемония прошла на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тарасово Минского района. Хоругвь – воинское знамение, не только церковное. Оно должно напоминать каждому о духовности и его благословении на выполнение присяги и долга по защите Родины. БПЦ передала МЧС Беларуси четыре освященных хоругви. Вадим Синявский рассказал о знаменах – подробности здесь. Первое такое знамя передали спасателям еще год назад. В 2021 году Белорусская православная церковь и МЧС подписали соглашение о сотрудничестве. Престиж профессии. Все больше и больше молодых людей пополняют ряды сотрудников МЧС. Недавно более 8 десятков спасателей Минской области торжественно принесли присягу на верность стране и народу. Сама церемония состоялась в знаковом месте у подножия «Кургана Славы». Среди новобранцев – спасатели, водители, диспетчеры и инструкторы. Слова клятвы они произнесли в присутствии старших товарищей, ветеранов МЧС и родственников.

Евгений Шидловский, спасатель Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Решил связать свою жизнь с МЧС, для меня это очень ответственная работа. Я отвечаю за то, чтобы доставить караул к месту пожара и обеспечить бесперебойную подачу огнетушащих веществ.

Никита Ермалинский, спасатель Копыльского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Идея пойти работать в МЧС мне пришла еще в армии, во время обсуждения с товарищами, что делать после службы. Как-то видел работу органов и решил, что моих сил хватит, чтобы помочь людям, работать на благо общества. Присяга для меня – взятие ответственности за жизни и благополучие населения, которое нуждается в нашей помощи. От смены к смене, от дежурства до дежурства. Сотрудники МЧС ежедневно несут службу. И в праздники на боевом посту. Всего за год в Минской области ликвидировали более полутора тысяч пожаров.

Быть спасателем – это быть профессионалом своего дела, работы.

Для меня работа спасателя как смысл жизни. Когда я пришел из армии, не задумываясь пошел.