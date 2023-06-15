Более 200 школьников собрал полевой лагерь «‎Юный спасатель» в Вилейском районе. Какая программа слёта?

Новости Беларуси. В Вилейском районе организован 19-й областной полевой лагерь «Юный спасатель», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 23 команды соревнуются за звание лучших. В программе – строевая, медицинская подготовка и различные спортивные старты. В полевом лагере побывала и наш корреспондент Анна Куртасова.

На живописном берегу Вилейского водохранилища собрались лучшие команды юных спасателей-пожарных со всех уголков Минской области. Здесь развернулся настоящий полевой лагерь.

– Здравствуйте, юные спасатели!

– Здравия желаем, товарищ полковник!

– Вольно!

23 команды. У каждой – своя форма, приветствие и визитная карточка. Традиционно слет юных спасателей открывается с торжественного построения. Затем – музыкальные номера.

Программа полевого лагеря насыщенная. Юные спасатели готовились тщательно, чтобы на протяжении четырех дней продемонстрировать лучшие результаты в медицинской подготовке, конкурсе строевого шага и стрельбе. Одно из испытаний – на скорость надеть боевую одежду спасателей.