Более 200 школьников собрал полевой лагерь «Юный спасатель» в Вилейском районе. Какая программа слёта?
Новости Беларуси. В Вилейском районе организован 19-й областной полевой лагерь «Юный спасатель», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 23 команды соревнуются за звание лучших. В программе – строевая, медицинская подготовка и различные спортивные старты.
В полевом лагере побывала и наш корреспондент Анна Куртасова.
На живописном берегу Вилейского водохранилища собрались лучшие команды юных спасателей-пожарных со всех уголков Минской области. Здесь развернулся настоящий полевой лагерь.
– Здравствуйте, юные спасатели!
– Здравия желаем, товарищ полковник!
– Вольно!
23 команды. У каждой – своя форма, приветствие и визитная карточка. Традиционно слет юных спасателей открывается с торжественного построения. Затем – музыкальные номера.
Программа полевого лагеря насыщенная. Юные спасатели готовились тщательно, чтобы на протяжении четырех дней продемонстрировать лучшие результаты в медицинской подготовке, конкурсе строевого шага и стрельбе. Одно из испытаний – на скорость надеть боевую одежду спасателей.
Подробнее смотрите в видеоматериале.