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Более 200 школьников собрал полевой лагерь «‎Юный спасатель» в Вилейском районе. Какая программа слёта?

15 июня 2023 14:09
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Новости Беларуси. В Вилейском районе организован 19-й областной полевой лагерь «Юный спасатель», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 23 команды соревнуются за звание лучших. В программе – строевая, медицинская подготовка и различные спортивные старты.

В полевом лагере побывала и наш корреспондент Анна Куртасова.

Более 200 школьников собрал полевой лагерь «‎Юный спасатель» в Вилейском районе. Какая программа слёта?-1

На живописном берегу Вилейского водохранилища собрались лучшие команды юных спасателей-пожарных со всех уголков Минской области. Здесь развернулся настоящий полевой лагерь.

Более 200 школьников собрал полевой лагерь «‎Юный спасатель» в Вилейском районе. Какая программа слёта?-4

Здравствуйте, юные спасатели!
– Здравия желаем, товарищ полковник!
– Вольно!

Более 200 школьников собрал полевой лагерь «‎Юный спасатель» в Вилейском районе. Какая программа слёта?-7

23 команды. У каждой – своя форма, приветствие и визитная карточка. Традиционно слет юных спасателей открывается с торжественного построения. Затем – музыкальные номера.

Более 200 школьников собрал полевой лагерь «‎Юный спасатель» в Вилейском районе. Какая программа слёта?-10

Программа полевого лагеря насыщенная. Юные спасатели готовились тщательно, чтобы на протяжении четырех дней продемонстрировать лучшие результаты в медицинской подготовке, конкурсе строевого шага и стрельбе. Одно из испытаний – на скорость надеть боевую одежду спасателей.

Более 200 школьников собрал полевой лагерь «‎Юный спасатель» в Вилейском районе. Какая программа слёта?-13

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Анна Куртасова # Сергей Лапанович # Николай Башко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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