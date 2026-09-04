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Новости по тегу #Сергей Кулик

О здравоохранении Минска, новых технологиях и инфраструктуре – пообщались с депутатом Мингорсовета Сергеем Куликом
04 сентября 2026 14:21

О здравоохранении Минска, новых технологиях и инфраструктуре – пообщались с депутатом Мингорсовета Сергеем Куликом

В Минске почтили память воинов Великой Отечественной
23 февраля 2026 18:10

В Минске почтили память воинов Великой Отечественной

За какими услугами иностранцы обращаются к белорусским медикам – ответил врач
16 июня 2025 14:25

За какими услугами иностранцы обращаются к белорусским медикам – ответил врач

Бесплатные зубные протезы могут начать предоставлять малолетним узникам – депутат Мингорсовета
25 апреля 2025 14:24

Бесплатные зубные протезы могут начать предоставлять малолетним узникам – депутат Мингорсовета

Почти 4 тыс. человек получили льготную стоматологическую помощь в Минске за 2024 год – Сергей Кулик
25 апреля 2025 14:15

Почти 4 тыс. человек получили льготную стоматологическую помощь в Минске за 2024 год – Сергей Кулик

Как изменилась стоматология в Беларуси? Поговорили с главными врачами медучреждений Минска
10 февраля 2025 07:13

Как изменилась стоматология в Беларуси? Поговорили с главными врачами медучреждений Минска

Почему все едут лечить зубы в Беларусь – узнали у главврача стоматологической поликлиники
20 ноября 2024 11:27

Почему все едут лечить зубы в Беларусь – узнали у главврача стоматологической поликлиники

Депутат Сергей Кулик: «Желание помогать находит приложение на конкретных делах»
25 ноября 2023 14:47

Депутат Сергей Кулик: «Желание помогать находит приложение на конкретных делах»

«На всё реагируем, помогаем». Сергей Кулик рассказал о необычных просьбах к депутатам и решении проблем граждан
10 ноября 2023 16:38

«На всё реагируем, помогаем». Сергей Кулик рассказал о необычных просьбах к депутатам и решении проблем граждан

Сергей Кулик: в Минске 44 пункта сбора просроченных лекарств. Нужно ли расширять сеть?
10 ноября 2023 16:29

Сергей Кулик: в Минске 44 пункта сбора просроченных лекарств. Нужно ли расширять сеть?

Как попасть на приём к депутату? Ответил зампредседателя Мингорсовета
10 ноября 2023 16:29

Как попасть на приём к депутату? Ответил зампредседателя Мингорсовета

«Городской бюджет сегодня составляет 9 миллиардов 100 миллионов рублей». На что тратятся такие деньги?
11 января 2023 15:00

«Городской бюджет сегодня составляет 9 миллиардов 100 миллионов рублей». На что тратятся такие деньги?