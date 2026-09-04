Новости по тегу #Сергей Кулик

Какие задачи сегодня ставят перед системой здравоохранения столицы? Какие современные технологии уже работают в минских больницах и поликлиниках? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
Венки и сотни алых цветов легли к Вечному огню и монументу на площади Победы.
На первом месте трансплантации органов и тканей. Это самый большой экспортно ориентированный потенциал. А также эндопротезирование и стоматология.
Запланировано изменение в законодательный акт, который будет давать возможность данной категории граждан получать зубные протезы при предоставлении соответствующих документов на бесплатной основе.
На эти цели из городского бюджета по статье трансфертов было выделено 4 миллиона 460 тысяч белорусских рублей.
К нам едут на лечение и протезирование люди со всего мира. У нас современное оборудование и классные специалисты, которые всю жизнь учатся, чтобы не стоять на месте .
«Уровень сегодняшней стоматологии можно оценивать по улыбкам наших граждан».
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