«Религия не терпит никаких сомнений». Эксперт о факторе консолидации иранцев

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

Трамп отмечает, что Иран готов к переговорам, и он с удовольствием это принимает. Переговоры в этой ситуации о чем?

Антон Синковец, политический эксперт:

Переговоры – это тоже в какой-то степени уловка. Но для начала давайте все-таки вернемся к самому Ирану. Тут политическую теорию надо бы вспомнить, что есть Иран. Ведь та система политическая, которая установлена в этой стране, называется теократией. А теократия не так проста, как кажется. Это очень устойчивый тип политической системы. На чем она основывается?

Во-первых, институциональная устойчивость. Там работают очень простые схемы. Вертикальная система управления и четкий алгоритм принятия решений. Там никто не будет долго раскачиваться. Аятоллы Хаменеи нет всего несколько часов, но мы прекрасно знаем, кто на сегодняшний день сосредотачивает все верховенство власти в Иране. Это первое.

Можно ли решение конфликта в Иране назвать сделкой? Мнение эксперта читайте здесь.

А второе, что не менее важно, на мой взгляд, это идеология, которой придерживаются теократии. По сути, их идеологией является религия. А религия не терпит никаких сомнений. Это принятие на веру. Поэтому это делает иранский народ сильным, как никогда. И вот этот шаг, на который пошли американцы, убив аятоллу, думаю, что он не столько произведет устрашающий эффект в итоге, сколько станет фактором консолидации.

Обратил бы ваше внимание, что стало известно, Ирак объявил трехдневный траур в связи со смертью Хаменеи. А вспомните, между этими странами, Ираном и Ираком, не такая простая история взаимоотношений. И это очень показательный, на мой взгляд, шаг.