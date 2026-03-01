Там можно пострелять из боевого оружия! Побывали в спортивно-стрелковом комплексе

Это единственный в стране стрелково-спортивный комплекс, где можно пострелять из боевого оружия. В арсенале около 40 видов. Есть раритеты, винтовка Мосина, которая застала еще Первую мировую. Есть советская классика, СВД, калашниковы разных калибров. В арсенале и современные пистолеты, «глоки» и «береты». Спрос на острые ощущения стабильный. Ежегодно комплекс посещают порядка 11 тысяч человек, рассказали в проекте «Суровый взгляд» на СТВ.

Анжела Хмелевская, инструктор спортивно-стрелкового комплекса:

Первый, кто попадает к нам, это гости – попробовать, посмотреть. Потом из этих людей у нас появляются еще два вида клиентов. Одни – это охотники, еще у нас есть часть гостей – это спортсмены.

Инструкторы здесь не случайные люди. Прежде чем попасть в ТИР, они проходят специальное обучение в Институте повышения квалификации Следственного комитета. Там и медицинская подготовка, и психология, и работа с оружием в нестандартных ситуациях. Без этого к линии огня не допустят. Чтобы сделать выстрел из боевого оружия, справок здесь не спрашивают. Звучит страшновато, но система работает по-другому. Допуск к оружию через живое общение.

Ирина Дворецкова, администратор спортивно стрелкового комплекса:

Алкогольное опьянение, конечно, видно, сразу определяется. Психически нездоров –тоже визуально какие-то могут быть признаки. Администратор в первую очередь оценивает физическое состояние человека. К тому же этот стрелково-спортивный комплекс работает не как обычный коммерческий проект, а на основании Указа Президента. Именно он дал право частной компании получить боевое оружие из запасов Министерства обороны и правоохранительных органов и использовать его для оказания услуг. По сути, эксклюзив. Но это накладывает и особые обязательства.