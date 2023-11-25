Депутат Сергей Кулик: «Желание помогать находит приложение на конкретных делах»

Еще много лет назад было трудно представить, что можно будет сфотографировать на телефон яму во дворе или надпись на стене, отправить через интернет в определенную службу и таким образом быстро решить проблему. Сегодня практически каждый из нас обращался в службу 115 по звонку, через сайт или мобильное предложение. Но факт в том, что ни один запрос не остается без внимания. Насколько быстро, эффективно выполняются заявки, как меняется динамика обращений и кто понесет ответственность за халатность? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Если ремонт, строительство или модернизация требуют больших вложений и важных решений, минчане часто обращаются к депутатам Мингорсовета. О том, как налажена система взаимодействия с различными организациями, что входит в полномочия народных избранников, поговорили с Сергеем Куликом, который успешно совмещает работу главного врача стоматологической поликлиники и депутата Мингорсовета.

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска:

Помогая им, нужен им, но где-то реализуешься и сам, потому что твое внутреннее желание помогать находит приложение на конкретных делах для конкретных людей. Однажды организовав свой первый в жизни проект по реконструкции и переоснащению стоматологической поликлиники, которую Сергей Анатольевич возглавляет по сей день, понял, что может выйти за рамки общепринятых возможностей и ускорить организацию любого процесса.