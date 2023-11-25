Депутат Сергей Кулик: «Желание помогать находит приложение на конкретных делах»
Еще много лет назад было трудно представить, что можно будет сфотографировать на телефон яму во дворе или надпись на стене, отправить через интернет в определенную службу и таким образом быстро решить проблему. Сегодня практически каждый из нас обращался в службу 115 по звонку, через сайт или мобильное предложение. Но факт в том, что ни один запрос не остается без внимания. Насколько быстро, эффективно выполняются заявки, как меняется динамика обращений и кто понесет ответственность за халатность? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Если ремонт, строительство или модернизация требуют больших вложений и важных решений, минчане часто обращаются к депутатам Мингорсовета. О том, как налажена система взаимодействия с различными организациями, что входит в полномочия народных избранников, поговорили с Сергеем Куликом, который успешно совмещает работу главного врача стоматологической поликлиники и депутата Мингорсовета.
Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники Минска:
Помогая им, нужен им, но где-то реализуешься и сам, потому что твое внутреннее желание помогать находит приложение на конкретных делах для конкретных людей.
Однажды организовав свой первый в жизни проект по реконструкции и переоснащению стоматологической поликлиники, которую Сергей Анатольевич возглавляет по сей день, понял, что может выйти за рамки общепринятых возможностей и ускорить организацию любого процесса.
Так прошло уже два депутатских срока, и коллеги по общему делу вышли на уровень решения более масштабных задач. В 164-й школе тепловая модернизация повлекла за собой комплексный подход к обновлению территории.
Сергей Кулик:
Конечно же, здесь подключился не только депутатский корпус, но, безусловно, и родители, руководство школы, руководство управления по образованию Ленинского района. Общими усилиями приняли решение, что все-таки это будет неплохо – сделать модернизацию фасадов, модернизацию тепловую, заменить окна на комфортные и хорошие, и тем самым создать уютную обстановку внутри школы.
Светлана Богдашова, директор ГУО «Средняя школа № 164 Б.В. Карпенко г. Минска»:
Как неравнодушен к тому, что происходит в нашем районе, он также неравнодушен к тому, как подрастают наши дети, какие ценности в них воспитываются, поэтому он частый гость в школе. Важно, что он принимает участие не только в торжественных мероприятиях ко Дню Конституции, в единых уроках, а еще то, что он активный участник проекта «ШАГ». Сергея Анатольевича отличает такое качество, что он умеет строить диалог с молодым поколением.
Сегодня депутат Кулик открыт для новых совместных проектов с избирателями и уверен, что такой тандем сделает нашу столицу еще лучше и укрепит веру людей в силу и эффективность депутатских возможностей и государственных органов власти.
Подробнее о депутате Сергее Кулике смотрите в видеоматериале.
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