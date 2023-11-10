Сергей Кулик: в Минске 44 пункта сбора просроченных лекарств. Нужно ли расширять сеть?

В Беларуси ежегодно утилизируют 50 тонн медицинских препаратов с истекшим сроком годности. Система сбора просроченных лекарств давно отлажена. Собираемый объем пока невелик, большинство препаратов по-прежнему в мусорном баке. В Мингорсовете тему утилизации вредных веществ активно обсуждают с экологами и специалистами природоохранной службы. Белорусы готовы использовать зарубежный опыт обращения с опасными медицинскими отходами, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, СТВ:

Привыкли отдельно собирать бумагу, пластик, стекло, привыкли выбрасывать батарейки. Первый контейнер для сбора просроченных лекарств появился еще в 2018 году в Минской городской поликлинике № 40. за первый год минчане принесли более 35 килограммов фармацевтических отходов, а за второй год почти 80 килограммов. Достаточно ли в Минске пунктов приема лекарств?