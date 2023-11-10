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Сергей Кулик: в Минске 44 пункта сбора просроченных лекарств. Нужно ли расширять сеть?

10 ноября 2023 16:29
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В Беларуси ежегодно утилизируют 50 тонн медицинских препаратов с истекшим сроком годности. Система сбора просроченных лекарств давно отлажена. Собираемый объем пока невелик, большинство препаратов по-прежнему в мусорном баке. В Мингорсовете тему утилизации вредных веществ активно обсуждают с экологами и специалистами природоохранной службы. Белорусы готовы использовать зарубежный опыт обращения с опасными медицинскими отходами, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, СТВ:
Привыкли отдельно собирать бумагу, пластик, стекло, привыкли выбрасывать батарейки. Первый контейнер для сбора просроченных лекарств появился еще в 2018 году в Минской городской поликлинике № 40. за первый год минчане принесли более 35 килограммов фармацевтических отходов, а за второй год почти 80 килограммов. Достаточно ли в Минске пунктов приема лекарств?

Как правильно утилизировать просроченные лекарства? Рассказываем все нюансы – подробности здесь.

Сергей Кулик: в Минске 44 пункта сбора просроченных лекарств. Нужно ли расширять сеть?-1

Сергей Кулик, заместитель председателя Минского городского Совета депутатов:
Сегодня количество пунктов в Минске для сбора просроченных лекарств составляет 44. Для Минска это не так много, эта сеть должна расширяться и развиваться. Среди тех пунктов, которые размещены не только в организациях учреждений здравоохранения, поликлиниках, это еще и аптечная сеть. Хотелось бы активности от фармкомпаний большей в этом плане. Что касается в целом по республике, то есть 54 пункта сбора просроченных лекарств. Больше всего характеризует востребованность данной услуги у населения цифра, касающаяся количества собранных просроченных лекарств. До конца 2023 года по планам организации, которая занимается утилизацией, общий объем собранных просроченных лекарств составит 2 200 килограмм. Вот тот результат, который показывает востребованность услуги, заинтересованность граждан.

Подробности в видео.

# Лекарства # общество # Сергей Кулик # Наталья Надольская # Фотофакт

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