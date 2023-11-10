«На всё реагируем, помогаем». Сергей Кулик рассказал о необычных просьбах к депутатам и решении проблем граждан
В Беларуси ежегодно утилизируют 50 тонн медицинских препаратов с истекшим сроком годности. Система сбора просроченных лекарств давно отлажена. Собираемый объем пока невелик, большинство препаратов по-прежнему в мусорном баке. В Мингорсовете тему утилизации вредных веществ активно обсуждают с экологами и специалистами природоохранной службы. Белорусы готовы использовать зарубежный опыт обращения с опасными медицинскими отходами, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».
О реализации лекарств
Сергей Кулик, заместитель председателя Минского городского Совета депутатов:
Наши фарморганизации, реализаторы лекарств услышали запрос населения. Во-первых, это финансово целесообразно. То есть если доктор выписал на курс лечения 20 таблеток, а в полной упаковке их 50, можно взять блистер, сэкономить средства. И мы применяем то количество, которое нам порекомендовал врач, ослабляем нагрузку в последующем на утилизацию. Это разумный и правильный шаг.
Как правильно утилизировать лекарства?
Наталья Надольская, СТВ:
Я выбрасываю просроченные лекарства в мусорку. Так поступают многие. Вы утилизируете лекарства правильно?
Сергей Кулик:
Скажу искренне, утилизировать лекарства через организованные участки я начал примерно в 2019-2020 году. Раз в 3-4 месяца это не так обременительно. Когда первичный рывок состоялся на такую утилизацию, то потом отслеживание поквартально становится разумным и не объемным, не обременительным.
С какими проблемами приходят к главврачу люди?
Наталья Надольская:
Вы главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники, какие проблемы стоят наиболее остро в плане оказания этой помощи? С какими проблемами обращаются к вам люди как к главному врачу?
Сергей Кулик:
Сегодня проблем с доступностью стоматологической помощью в Минске не существует. Есть возможность получать эту помощь на достойном уровне. Что касается материально-технической базы, у нас те же стоматологические комплексы, оборудование как основополагающее сооружение в стоматологическом кабинете, оно уже представлено отечественным производителем. Мы имеем стоматологический комплекс, с ним работаем. У нас в клинике такой комплекс работает с января 2023 года. Таких стоматологических комплексов город в прошлом году закупил 20, в этом году – 40. Это на пользу профессионалам, все делается и для пациентов.
О необычных просьбах к депутатам
Наталья Надольская:
Есть ли истории, которые тронули, показались интересными?
Сергей Кулик:
В основном жители решают вопросы, касающиеся благоустройства и комфортной среды проживания. В этом плане очень активно в округе работают коллегиальные органы территориально-общественного самоуправления. Мне очень отрадно, что по моему округу наши КОТОСы занимают всегда лидирующие места не только в Ленинском районе, но и в рамках Минска. Активность граждан высока. Внимание граждан к тому, что окружает их. На это все реагируем, вопросы решаются.
Какой ресурс используют депутаты, чтобы помочь людям?
Наталья Надольская:
Какой ресурс вы используете, чтобы помочь людям?
Сергей Кулик:
Чаще всего это взаимодействие с исполнительной местной властью. Здесь важно иметь и авторитет, и возможность вхождения в кабинет. С главой администрации мы общаемся на прямом телефоне в любую секунду, как и со всеми членами администрации нашего района. Если есть обращение, то прямо с приема идет прямой звонок, все ставится на контроль.
Какие наказы во внимании депутатов?
Наталья Надольская:
Какие наказы у вас во внимании?
Сергей Кулик:
У меня было два наказа. Один из них состоял в том, что был запрос на парковочное место для ребенка-инвалида, перед подъездом обозначить его, чтобы родители имели возможность вынести своего ребенка, усадить в транспорт. Зачастую ставилась машина другого жильца. Это было осуществлено в течение трех месяцев после каденции 2018 года. Переходящий наказ, который будет реализовываться, – это капитальный ремонт 18-й городской поликлиники. Жители с пониманием относятся, что поликлиника требует ремонта. Направляется большое количество финансовых средств в текущий ремонт, чтобы поддержать жизнедеятельность организации.
Как воспитать осознанного потребителя?
Сергей Кулик:
Изначально перечитать Экзюпери «Маленький принц». Планета должна быть в порядке, надо ее убирать. Отсюда переформатируется наше сознание, потому что за собой нужно планету оставить чистой. Это тот мотиватор, который должен заставить, что не составляет труда взять маленький пакетик, сложить туда просроченные лекарства и утилизировать их по правилам.
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