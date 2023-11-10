«На всё реагируем, помогаем». Сергей Кулик рассказал о необычных просьбах к депутатам и решении проблем граждан

В Беларуси ежегодно утилизируют 50 тонн медицинских препаратов с истекшим сроком годности. Система сбора просроченных лекарств давно отлажена. Собираемый объем пока невелик, большинство препаратов по-прежнему в мусорном баке. В Мингорсовете тему утилизации вредных веществ активно обсуждают с экологами и специалистами природоохранной службы. Белорусы готовы использовать зарубежный опыт обращения с опасными медицинскими отходами, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

О реализации лекарств Сергей Кулик, заместитель председателя Минского городского Совета депутатов:

Наши фарморганизации, реализаторы лекарств услышали запрос населения. Во-первых, это финансово целесообразно. То есть если доктор выписал на курс лечения 20 таблеток, а в полной упаковке их 50, можно взять блистер, сэкономить средства. И мы применяем то количество, которое нам порекомендовал врач, ослабляем нагрузку в последующем на утилизацию. Это разумный и правильный шаг. Как правильно утилизировать лекарства? Наталья Надольская, СТВ:

Я выбрасываю просроченные лекарства в мусорку. Так поступают многие. Вы утилизируете лекарства правильно? Сергей Кулик:

Скажу искренне, утилизировать лекарства через организованные участки я начал примерно в 2019-2020 году. Раз в 3-4 месяца это не так обременительно. Когда первичный рывок состоялся на такую утилизацию, то потом отслеживание поквартально становится разумным и не объемным, не обременительным. С какими проблемами приходят к главврачу люди? Наталья Надольская:

Вы главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники, какие проблемы стоят наиболее остро в плане оказания этой помощи? С какими проблемами обращаются к вам люди как к главному врачу?

Сергей Кулик:

Сегодня проблем с доступностью стоматологической помощью в Минске не существует. Есть возможность получать эту помощь на достойном уровне. Что касается материально-технической базы, у нас те же стоматологические комплексы, оборудование как основополагающее сооружение в стоматологическом кабинете, оно уже представлено отечественным производителем. Мы имеем стоматологический комплекс, с ним работаем. У нас в клинике такой комплекс работает с января 2023 года. Таких стоматологических комплексов город в прошлом году закупил 20, в этом году – 40. Это на пользу профессионалам, все делается и для пациентов. О необычных просьбах к депутатам Наталья Надольская:

Есть ли истории, которые тронули, показались интересными? Сергей Кулик:

В основном жители решают вопросы, касающиеся благоустройства и комфортной среды проживания. В этом плане очень активно в округе работают коллегиальные органы территориально-общественного самоуправления. Мне очень отрадно, что по моему округу наши КОТОСы занимают всегда лидирующие места не только в Ленинском районе, но и в рамках Минска. Активность граждан высока. Внимание граждан к тому, что окружает их. На это все реагируем, вопросы решаются. Какой ресурс используют депутаты, чтобы помочь людям? Наталья Надольская:

Какой ресурс вы используете, чтобы помочь людям?

Сергей Кулик:

Чаще всего это взаимодействие с исполнительной местной властью. Здесь важно иметь и авторитет, и возможность вхождения в кабинет. С главой администрации мы общаемся на прямом телефоне в любую секунду, как и со всеми членами администрации нашего района. Если есть обращение, то прямо с приема идет прямой звонок, все ставится на контроль. Какие наказы во внимании депутатов? Наталья Надольская:

Какие наказы у вас во внимании? Сергей Кулик:

У меня было два наказа. Один из них состоял в том, что был запрос на парковочное место для ребенка-инвалида, перед подъездом обозначить его, чтобы родители имели возможность вынести своего ребенка, усадить в транспорт. Зачастую ставилась машина другого жильца. Это было осуществлено в течение трех месяцев после каденции 2018 года. Переходящий наказ, который будет реализовываться, – это капитальный ремонт 18-й городской поликлиники. Жители с пониманием относятся, что поликлиника требует ремонта. Направляется большое количество финансовых средств в текущий ремонт, чтобы поддержать жизнедеятельность организации. Как воспитать осознанного потребителя?