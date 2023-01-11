«Она одна воспитывает двух детей». Самые запоминающиеся истории депутатов во время личных приёмов

Сегодня любой человек, который сталкивается с каким-либо вопросом, проблемой или просто хочет высказать свои пожелания по развитию города или страны, может прийти к депутату, руководителю, чиновнику любого уровня. Это абсолютная правда. Как попасть на прием и все ли обращения будут услышаны? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Надежда Владимировна, давайте поговорим об интересных примерах общения вас с избирателями. Может быть, какие-то истории тронули, показались наиболее интересными, может, наоборот, неразрешимыми. Я знаю, что вы под впечатлениями находитесь от одной из встреч. Расскажите подробнее.

Надежда Лукашевич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Ко мне обратилась женщина, у которой двое детей, и одна девочка – инвалид. Мне, конечно, очень захотелось ей помочь. Думаю, что мы будем продолжать с ней общаться дальше. Она одна воспитывает двух детей. Меня как маму, как женщину это очень тронуло. Я рассказала об этом дома. Я постараюсь помочь этой женщине. Наверное, не только решить ту проблему, которую она озвучила, а в жизни поддерживать. Екатерина Забенько:

Так, наверное, зарождается даже и дружба. Сергей Анатольевич, какие у вас сейчас вопросы на карандаше после встреч?

Сергей Кулик, заместитель председателя Минского городского Совета депутатов:

Было всего лишь три обращения. Я считаю, что это не так много. Два из них были посвящены проблемам ЖКХ. Одно из них… С молодым человеком надо было пообщаться, и было удивительно, что, к сожалению, не каждый наш молодой человек понимает градацию возможностей, что все двери открыты и исполнительной власти, и служб всевозможных, но он для себя выбрал стратегию обращения к депутату. Каково же было его удивление, когда сразу же в диалоге, выяснив его проблему, я с мобильного телефона начал по службам выяснять, регулировать, уточнять.