«Она одна воспитывает двух детей». Самые запоминающиеся истории депутатов во время личных приёмов
Сегодня любой человек, который сталкивается с каким-либо вопросом, проблемой или просто хочет высказать свои пожелания по развитию города или страны, может прийти к депутату, руководителю, чиновнику любого уровня. Это абсолютная правда. Как попасть на прием и все ли обращения будут услышаны? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Надежда Владимировна, давайте поговорим об интересных примерах общения вас с избирателями. Может быть, какие-то истории тронули, показались наиболее интересными, может, наоборот, неразрешимыми. Я знаю, что вы под впечатлениями находитесь от одной из встреч. Расскажите подробнее.
Надежда Лукашевич, депутат Минского городского Совета депутатов:
Ко мне обратилась женщина, у которой двое детей, и одна девочка – инвалид. Мне, конечно, очень захотелось ей помочь. Думаю, что мы будем продолжать с ней общаться дальше. Она одна воспитывает двух детей. Меня как маму, как женщину это очень тронуло. Я рассказала об этом дома. Я постараюсь помочь этой женщине. Наверное, не только решить ту проблему, которую она озвучила, а в жизни поддерживать.
Екатерина Забенько:
Так, наверное, зарождается даже и дружба. Сергей Анатольевич, какие у вас сейчас вопросы на карандаше после встреч?
Сергей Кулик, заместитель председателя Минского городского Совета депутатов:
Было всего лишь три обращения. Я считаю, что это не так много. Два из них были посвящены проблемам ЖКХ. Одно из них… С молодым человеком надо было пообщаться, и было удивительно, что, к сожалению, не каждый наш молодой человек понимает градацию возможностей, что все двери открыты и исполнительной власти, и служб всевозможных, но он для себя выбрал стратегию обращения к депутату. Каково же было его удивление, когда сразу же в диалоге, выяснив его проблему, я с мобильного телефона начал по службам выяснять, регулировать, уточнять.
Екатерина Забенько:
То есть стали на место человека, который столкнулся с проблемой?
Сергей Кулик:
Да. А он говорит: что, у вас это все под рукой? Я говорю: безусловно, и у вас такая возможность была, в соседнем здании, где находится администрация, ваш вопрос решили бы буквально на раз-два-три. В итоге все было согласовано, он перешел буквально через 100 метров и все разъяснения по своему вопросу в службе получил. Как я понимаю, когда я получил ответную реакцию от представителей ЖКХ, он оказался удовлетворен решением вопроса.
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