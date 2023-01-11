«Городской бюджет сегодня составляет 9 миллиардов 100 миллионов рублей». На что тратятся такие деньги?

Сегодня любой человек, который сталкивается с каким-либо вопросом, проблемой или просто хочет высказать свои пожелания по развитию города или страны, может прийти к депутату, руководителю, чиновнику любого уровня. Это абсолютная правда. Как попасть на прием и все ли обращения будут услышаны? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Одним из самых масштабных событий в вашей жизни и в жизни города стала 40-я сессия Мингорсовета, где вы утвердили корректировки в бюджет города и инвестпрограмму. Поделитесь самыми ключевыми моментами. На что будут потрачены деньги и что с городской казной?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

На 40-й сессии мы утвердили самый главный финансовый документ нашего города – это городской бюджет. Как и в семье, городской бюджет направлен на решение общих вопросов. Колоссальные деньги! Городской бюджет сегодня составляет 9 миллиардов 100 миллионов рублей. Представляете, какая сумма! И 50 % – это направление на социальные нужды (образование, медицина, строительство новых школ, детских дошкольных учреждений, поликлиник, больниц). Екатерина Забенько:

Этот постулат с нами всегда. Социальная направленность нашего бюджета – это приоритет. Это незыблемо. Андрей Бугров:

Основной закон нашей страны говорит, что Беларусь – социальное государство. Конечно, депутаты поддержали, чтобы бюджет был социально направленным. Все статьи просчитаны и будут реализованы. Много откроем объектов в этом году. Поэтому минчан будут ждать прекрасные подарки, которые, как правило, будут осуществляться к праздничным датам. Екатерина Забенько:

Какие основные направления финансирования? То, что касается городского бюджета.

Сергей Кулик, заместитель председателя Минского городского Совета депутатов:

Поскольку социальная направленность, то это здравоохранение, образование, культура и спорт. Но удельный вес здравоохранения преобладает. Не было ни одного критического обращения по здравоохранению. Значит, мы и медики работаем достойно и готовы решать проблемы не только со здоровьем, но и с вопросами наших минчан. А этому способствует в том числе направленность нашего бюджета. Медики высоко оценивают старания исполнительной власти и депутатского корпуса по тем огромным суммам средств, которые направляются в здравоохранение, соответственно, в здоровье наших минчан. И то количество финансовых потоков, которые были в 2021, и в 2022 годах, особенно ковидные, и те реконструкции, которые проводились оперативно в организациях здравоохранения для оказания помощи в столь сложной обстановке, связанной с пандемией, и реконструкции тех объектов, которые продолжаются в здравоохранении. Конечно же, это и строительство новых объектов в наших микрорайонах. И образование. Без детей, без образования, без воспитания детей никуда. Дошкольные учреждения, школы – не только ремонты, но и строительство новых объектов. Это самый большой кластер тех финансовых средств, которые направлены в социальную сферу.