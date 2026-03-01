Можно ли решение конфликта в Иране назвать сделкой? Мнение эксперта

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Антон Синковец, политический эксперт:

Сделка предполагает несколько контрагентов, а здесь контрагент один. Мы имеем дело с типичным расчетом, хорошо подготовленным, продуманным и реализующимся.

Было словосочетание, мы с вами его уже вспоминали, и в эфире сегодня уже вспоминали. Ормузский пролив. Я очень внимательно слежу, как будут развиваться события именно там. Обратите внимание, как только пошла информация о том, что закрыли, тут же дали опровержение иранские власти: «Нет, нет, мы не закрываем». То есть на какую-то там эскалацию никто не идет на самом деле.

Это ровно то, о чем мы говорили. Нажали на педаль и отступаем. Никто не хочет там идти в рукопашную. И Дональд Трамп уже сегодня об этом заявил прямо. Он сказал, что я могу закончить войну сегодня, могу закончить через некоторое время, но о вторжении речи не идет. Это подтвердили уже сегодня в американском сенате.